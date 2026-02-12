«Τα προβλήματα δεν είναι άλυτα»: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα
Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στην Άγκυρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν ένα θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Η εικόνα μιας «νέας αρχής» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεσπόζει στα πρωτοσέλιδα μεγάλων τουρκικών μέσων ενημέρωσης, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Από την υπογραφή επτά σημαντικών συμφωνιών στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας έως τις αναλύσεις για τη σημασία της συνάντησης, ο τουρκικός Τύπος προβάλλει μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης που στηρίζεται στον διάλογο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο.
Στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και επίλυσης των «προβλημάτων» στη βάση του διεθνούς δικαίου αναφέρεται το τουρκικό πρακτορείο Anadolu. Στο δημοσίευμα με τίτλο «Πρόεδρος Ερντογάν: Πιστεύω από καρδιάς ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου με την Ελλάδα», επισημαίνεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκ νέου με ειλικρίνεια και σαφήνεια τις θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας: «Τα τρέχοντα ζητήματα είναι περίπλοκα, αλλά δεν είναι άλυτα βάσει του διεθνούς δικαίου. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση, εποικοδομητικός διάλογος και βούληση για λύση».
Αναφορά στη συνάντηση κάνει και η Yeni Safak, η οποία σε τίτλο άρθρου της σημειώνει ότι «τα προβλήματα δεν είναι άλυτα». Όπως επισημαίνει, ο Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη Τύπου προσέφερε έναν «κλάδο ελαίας» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας πως οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.
Η Milliyet εστιάζει στον τρόπο παρουσίασης της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, καταγράφοντας δημοσιεύματα και τηλεοπτικά αποσπάσματα, ενώ για το τετ α τετ των δύο ηγετών υπογραμμίζει ότι υπογράφηκαν επτά συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Αντίστοιχη είναι και η προσέγγιση της Hurriyet, η οποία επίσης αναφέρεται εκτενώς στην κάλυψη της συνάντησης.
Τέλος, και CNN Turk αναδεικνύει τις συμφωνίες που υπέγραψαν οι ηγέτες και οι υπουργοί των δύο πλευρών στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας–Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι αφορούν τομείς όπως οι επενδύσεις, το θαλάσσιο εμπόριο, η οικονομική συνεργασία, η ετοιμότητα για σεισμούς, καθώς και η συνεργασία στον πολιτισμό, την επιστήμη και την τεχνολογία.
Πώς σχολιάσει ο τουρκικός Τύπος τη συνάντηση Μητσοτάκη-ΕρντογάνΑρχικά, το «A Haber» δίνει έμφαση στα θετικά μηνύματα που εξέπεμψαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, εξετάζοντας παράλληλα τα ζητήματα που τέθηκαν για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ θέτει και το ερώτημα αν «θα εκδοθούν οι τρομοκράτες», καθώς η Άγκυρα θεωρεί ότι η Ελλάδα υπήρξε ένα από τα πρώτα σημεία διαφυγής μελών της FETÖ.
