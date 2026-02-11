«Ήρεμα νερά» στο Αιγαίο με σφραγίδα Μητσοτάκη - Ερντογάν: Πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν, οι διμερείς συμφωνίες

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε άρση του casus belli, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι δεν είναι άλυτες οι διαφορές στη βάση του διεθνούς δικαίου - Συμφώνησαν σε προώθηση της θετικής ατζέντας, διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και βελτίωση του κλίματος