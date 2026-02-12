Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα «για ανθρωπιστικούς λόγους»
Η νήσος της Καραϊβικής, που υφίσταται ενεργειακό στραγγαλισμό από τις ΗΠΑ, έχει επιβραδύνει σχεδόν κάθε δραστηριότητα στο ρελαντί, εξαιτίας των ολοένα πιο σοβαρών ελλείψεων καυσίμων
Η κυβέρνηση της Ρωσίας σκοπεύει να στείλει «στο εγγύς μέλλον» στην Κούβα πετρέλαιο ως «ανθρωπιστική βοήθεια», αναφέρει σήμερα στην ψηφιακή έκδοσή της η εφημερίδα Ιζβέστια επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, καθώς η νήσος της Καραϊβικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ολοένα οξύτερη έλλειψη καυσίμων, λόγω της πίεσης των ΗΠΑ.
Η Ρωσία «θα στείλει στο εγγύς μέλλον πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα στην Κούβα ως ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφεραν στην εφημερίδα Ρώσοι διπλωμάτες—οι οποίοι δεν κατονομάζονται—στην πρεσβεία στην Αβάνα.
ρΗ μικρή νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση με 9,6 εκατομμύρια κατοίκους έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά μετά τον τερματισμό των παραδόσεων αργού από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, και την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα διανοηθεί να προμηθεύσει στην Αβάνα πετρέλαιο.
Τις τελευταίες ημέρες αεροπορικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών, ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους με προορισμό την Κούβα εξαιτίας των δυσκολιών ως προς τον ανεφοδιασμό τους με κηροζίνη, καύσιμο για αεροσκάφη.
