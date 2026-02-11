Πάνω από 4.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους, έχουν μεταφερθεί από τη Συρία σε ιρακινές φυλακές
Η απόφαση της μεταφοράς τους ελήφθη τον Ιανουάριο από τις ΗΠΑ, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απόδρασής τους

Εκατοντάδες αλλοδαποί κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ευρωπαίοι μέλη του Ισλαμικού Κράτους, έχουν μεταφερθεί από τη Συρία στο Ιράκ στο πλαίσιο της πρόσφατης αμερικανικής επιχείρησης, ανέφερε σήμερα μια πηγή των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Την Τρίτη ένας Ιρακινός αξιωματούχος δήλωσε ότι έχουν φτάσει ήδη στη χώρα 4.583 κρατούμενοι, από τους 7.000 που είναι ο τελικός στόχος.

Η απόφαση της μεταφοράς τους ελήφθη τον Ιανουάριο από τις ΗΠΑ, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απόδρασής τους μετά την αποχώρηση, υπό την πίεση του συριακού στρατού, των κουρδικών δυνάμεων από τις φυλακές όπου κρατούνταν οι τζιχαντιστές.

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, οι κρατούμενοι που έχουν μεταφερθεί στο Ιράκ είναι συνολικά 5.046, εκ των οποίων οι 271 είναι Ιρακινοί. Οι περισσότεροι, 3.245, είναι Σύροι ενώ 900 προέρχονται από την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία.

Στην ομάδα των Ευρωπαίων, οι περισσότεροι είναι Γερμανοί (27) και ακολουθούν οι Ολλανδοί (10), οι Βρετανοί (9) και οι Γάλλοι (3).

Οι δικαστικές αρχές του Ιράκ έχουν ξεκινήσει δικαστικές διαδικασίες σε βάρος τους. Στο παρελθόν τα δικαστήρια της χώρας καταδίκασαν σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη πολλά μέλη του ΙΚ, μεταξύ των οποίων και ξένους μαχητές. Η Βαγδάτη επικρίθηκε τότε από προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατήγγειλαν τις «δίκες-εξπρές», τις ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια ή την ανεπαρκή εκπροσώπηση των κατηγορουμένων από τους δικηγόρους τους.

Η Βαγδάτη και η Ουάσινγκτον παρακαλούν τις χώρες καταγωγής των κρατουμένων αυτών να τους επαναπατρίσουν όμως πολλές κυβερνήσεις, ιδίως δυτικών χωρών, αρνούνται να το πράξουν.

Το 2014 το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και υποδουλώνοντας γυναίκες και κορίτσια σε σεξουαλικές σκλάβες. Με τη στήριξη του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, το Ιράκ διακήρυξε την ήττα του ΙΚ το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνταν οι Κούρδοι, νίκησαν το ΙΚ δύο χρόνια αργότερα. Οι Κούρδοι φυλάκισαν χιλιάδες φερόμενα μέλη της οργάνωσης και έκλεισαν σε στρατόπεδα τις οικογένειές τους.

