Έμποροι ναρκωτικών στην Τσεχία διακινούσαν κοκαΐνη κρυμμένη σε τούρτες: Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότερα από 30 κιλά ναρκωτικών είχαν μεταφερθεί λαθραία από το Βερολίνο στην Πράγα με αυτόν τον τρόπο

Συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά φέρεται να έκρυβε κοκαΐνη σε τούρτες, για να την περάσει λαθραία από τη Γερμανία στην Τσεχία.

Συγκεκριμένα, μια εκπρόσωπος του κέντρου καταπολέμησης διακίνησης ναρκωτικών της τσεχικής αστυνομίας δήλωσε σήμερα ότι περισσότερα από 30 κιλά ναρκωτικών είχαν μεταφερθεί λαθραία από το Βερολίνο στην Πράγα με αυτόν τον τρόπο.

«Τις διακοσμούσαν με σαντιγί»

«Διακοσμούσαν τις τούρτες με σαντιγί, έτσι ώστε να μη φαίνεται ούτε το περιεχόμενο ούτε η τομή που είχαν χρησιμοποιήσει για να αλλάξουν τη γέμιση», τόνισε.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης


Οι τούρτες γεμισμένες με ναρκωτικά συσκευάστηκαν σε κουτιά για γλυκά και μεταφέρθηκαν ξεχωριστά με πούλμαν από τη γερμανική πρωτεύουσα στην τσεχική πρωτεύουσα, είπε.

Κάθε τούρτα περιείχε ένα πακέτο κοκαΐνης βάρους περίπου 1 κιλού.

Η συμμορία είχε εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η προσιτή τιμή αγοράς για κοκαΐνη στην Τσεχία ήταν πολύ υψηλότερη από ό, τι στη Γερμανία, δήλωσε η εκπρόσωπος.

Πέντε άτομα υπό κράτηση

Επτά αλλοδαποί και ένας Τσέχος είναι μεταξύ των υπόπτων, και πέντε άτομα βρίσκονται υπό κράτηση. Αν καταδικαστούν, θα αντιμετωπίσουν ποινές κάθειρξης έως και 18 έτη, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Η τσεχική αστυνομία, η οποία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τις υπηκοότητες των αλλοδαπών υπόπτων, κατηγορεί τη συμμορία ότι διακινούσε κοκαΐνη και άλλες ναρκωτικές ουσίες, όπως κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, έκσταση και LSD μέσω μιας υπηρεσίας chat στο διαδίκτυο.

Λέγεται ότι στρατολογούσαν νέους που είχαν οικονομική ανάγκη ως μεταφορείς. Κατά τη διάρκεια των εφόδων κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, περίπου 20.000 ευρώ (24.000 δολάρια) σε μετρητά, ένα αυτοκίνητο και πολλά ρολόγια πολυτελείας.

