Η Gallup τερματίζει την έρευνα για τη δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου έπειτα από 88 χρόνια

Την απόφαση να τερματίσει η Gallup την έρευνα για τη δημοτικότητα των προέδρων
πήρε η εταιρεία δημοσκοπήσεων
, έπειτα από 88 χρόνια.
Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε στη Washington Post
ότι η αλλαγή στρατηγικής εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο και εξήγησε ότι η έρευνα αυτού του τύπου «δεν αντιπροσωπεύει πλέον έναν τομέα στον οποίο η Gallup μπορεί να συμβάλει με τον πιο ξεχωριστό τρόπο».
Η εταιρεία δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις δημοσκοπήσεις «Social Series», οι οποίες παρακολουθούν τις πολιτικές και κοινωνικές τάσεις, τις τριμηνιαίες έρευνες που εστιάζουν στον χώρο εργασίας αλλά και τη δημοσκόπηση Gallup World Poll, η οποία διεξάγεται σε περίπου 140 χώρες.
Η εν λόγω έρευνα είχε αρχίσει το 1938 όταν ο Τζορτζ Γκάλοπ
ρωτούσε τους πολίτες: «Εγκρίνετε ή αποδοκιμάζετε σήμερα την προεδρική θητεία του Φράνκλιν Ρούσβελτ;»
Δεκάδες είναι πλέον οι έρευνες που καταγράφουν τη δημοτικότητα του Αμερικανικού προέδρου. Ωστόσο, η Gallup δεν είναι απλώς μια ακόμη εταιρεία δημοσκοπήσεων, σχολιάζει η Washington Post και εξηγεί ότι η εταιρεία είναι φημισμένη για τις υψηλής ποιότητας έρευνες και δημοσκοπήσεις που διεξάγει εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.
Με το να ρωτάει τακτικά τους Αμερικανούς για τον πρόεδρο, η Gallup μπόρεσε να προσφέρει στους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και το κοινό έναν πολύτιμο τρόπο σύγκρισης των σύγχρονων ηγετών με εκείνους των προηγούμενων δεκαετιών.
Η Gallup ήταν μία από τις τελευταίες εταιρείες δημοσκοπήσεων που παρακολουθούσε την αποδοχή του προέδρου χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές και όχι διαδικτυακές έρευνες
, με νέο, τυχαίο δείγμα ερωτηθέντων για κάθε δημοσκόπηση.