Εκλογές θα προκηρυχθούν όταν το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας, δηλώνει υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος

Νωρίτερα, η εφημερίδα Financial Times έγραψε ότι το Κίεβο, υπό την πίεση των ΗΠΑ, εξετάζει την πιθανότητα να οργανώσει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, πριν από τα μέσα Μαΐου