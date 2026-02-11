Πέθανε άλλο ένα μωρό που κατανάλωσε ύποπτο βρεφικό γάλα στη Γαλλία, τρεις θάνατοι ως τώρα
Πέθανε άλλο ένα μωρό που κατανάλωσε ύποπτο βρεφικό γάλα στη Γαλλία, τρεις θάνατοι ως τώρα

Σε 14 ανέρχονται πλέον τα βρέφη που νοσηλεύτηκαν - Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια των θανάτων και των νοσηλειών

Πέθανε άλλο ένα μωρό που κατανάλωσε ύποπτο βρεφικό γάλα στη Γαλλία, τρεις θάνατοι ως τώρα
Οι υγειονομικές Αρχές της Γαλλίας έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής τρεις θανάτους μωρών που είχαν καταναλώσει βρεφικό γάλα, από τις παρτίδες που αποσύρθηκαν πρόσφατα στη χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Για την ώρα δεν έχει διαπιστωθεί η ακριβής αιτία των θανάτων, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Εν τω μεταξύ αυξήθηκαν από τα 11 στα 14 τα βρέφη που νοσηλεύτηκαν αφού κατανάλωσαν ή πιθανόν κατανάλωσαν το εν λόγω γάλα. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει εξακριβωθεί η αιτία από την οποία ασθένησαν τα μωρά.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου έχουν αποσυρθεί δεκάδες παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε όλον τον κόσμο.

Η πρώτη απόσυρση αφορούσε την εταιρεία Nestlé, δεκάδες παρτίδες γάλακτος της οποίας αποσύρθηκαν από περίπου 60 χώρες, λόγω πιθανής παρουσίας της τοξίνης σερουλίδης. Ακολούθησαν παρόμοιες αποσύρσεις από άλλες εταιρείες, όπως από τους κολοσσούς Danone και Lactalis, αλλά και από μικρότερες σε όλον τον κόσμο.

Η σερουλίδη μπορεί να προκαλέσει εμετούς, συχνά επικίνδυνους για τα βρέφη.

Στη Γαλλία διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι θάνατοι μπορεί να συνδέονται με την κατανάλωση γάλακτος. Τα αποτελέσματά της δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foodwatch και πολλές οικογένειες σκοπεύουν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη εναντίον του γαλλικού κράτους και των εταιρειών, επειδή καθυστέρησαν, όπως λένε, υπερβολικά να ενημερώσουν το κοινό και να προχωρήσουν στην απόσυρση των ύποπτων παρτίδων γάλακτος.

Η Γαλλία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία αναφέρθηκαν θάνατοι βρεφών. Σε άλλες χώρες, όπως στη Βρετανία, έχουν αναφερθεί μόνο νοσηλείες, χωρίς και πάλι να έχει εξακριβωθεί ότι η ασθένεια των μωρών συνδέεται με μολυσμένο γάλα.
