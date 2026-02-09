Danone: Ανακαλεί μαζικά βρεφικά γάλατα σε όλη την Ευρώπη, πλήγμα πάνω από 50 εκατ. ευρώ
Danone: Ανακαλεί μαζικά βρεφικά γάλατα σε όλη την Ευρώπη, πλήγμα πάνω από 50 εκατ. ευρώ
Η Danone επεκτείνει τις ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων σε όλη την Ευρώπη λόγω επιμόλυνσης, με αυξανόμενο κόστος, πίεση στη μετοχή και ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο τροφίμων
Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία προστέθηκαν στο κύμα ευρωπαϊκών χωρών που ανακοινώνουν ανακλήσεις σε βρεφικά γάλατα της Danone, καθώς διευρύνεται η έκθεση του γαλλικού ομίλου στην κρίση επιμόλυνσης.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών ασφάλειας τροφίμων την Παρασκευή, ορισμένες παρτίδες των σημάτων Aptamil και Cow & Gate αποσύρονται από τα ράφια σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Οι ολλανδικές αρχές ανέφεραν ότι αποσύρονται επίσης προϊόντα Nutrilon, λόγω ανησυχιών για επιμόλυνση με την τοξίνη cereulide.
Οι εξελίξεις έρχονται μετά τις ανακλήσεις που ανακοίνωσαν την Πέμπτη Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία και Ελβετία — συνολικά εκατοντάδες παρτίδες. Παράλληλα, σύμφωνα με το AFP, διαδικασίες ανάκλησης βρίσκονται σε εξέλιξη και σε Ρουμανία, Ουγγαρία και Πολωνία.
Η μετοχή της Danone υποχώρησε έως και 4% στο Παρίσι την Παρασκευή, ενώ μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης κατέγραφε απώλειες 6,5% από την αρχή του έτους.
Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ανακλήσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η εταιρεία και ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικότερο οικονομικό πλήγμα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Ο Ντάνκαν Φοξ της Bloomberg Intelligence σημείωσε ότι το κόστος των ανακλήσεων μπορεί να «ξεπεράσει κατά πολύ» τα 50 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά.
«Η ζημιά από την ανάκληση βρεφικών γαλάτων της Danone στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο θέμα φήμης παρά οικονομικό, εφόσον οι καταναλωτές αποφασίσουν να αλλάξουν μάρκα», ανέφερε.
Η διευρυνόμενη παγκόσμια κρίση επιμόλυνσης βρεφικών γαλάτων έχει επηρεάσει και τη Nestlé καθώς και τον όμιλο Groupe Lactalis. Αναμένονται επιπλέον ανακλήσεις, μετά τη σύσταση των ευρωπαϊκών αρχών ασφάλειας τροφίμων για χαμηλότερα επιτρεπτά επίπεδα τοξινών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Η Danone ξεκίνησε να αποσύρει επιλεγμένες παρτίδες προϊόντων στα μέσα Ιανουαρίου, αρχικά στη Σιγκαπούρη. Ακολούθησε ευρύτερη ανάκληση, μετά την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών για τις τοξίνες από τις ιρλανδικές αρχές.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι προχώρησε σε «προληπτική διαδικασία ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων στις 23 Ιανουαρίου και έχει εφαρμόσει πρόσθετους ελέγχους πρώτων υλών», χωρίς να αναφερθεί ρητά στις πιο πρόσφατες ανακλήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.
Η επιμόλυνση προήλθε από έλαιο αραχιδονικού οξέος, συστατικό που χρησιμοποιείται συχνά στα βρεφικά γάλατα. Αν και καμία εταιρεία δεν έχει κατονομάσει επίσημα την πηγή, ο προμηθευτής έχει ταυτοποιηθεί ως η Cabio Biotech Wuhan Co..
Η Nestlé εντόπισε πρώτη την πιθανή επιμόλυνση παρτίδων με cereulide — τοξίνη που προκαλεί εμετούς και διάρροια — και ενημέρωσε τους εμπορικούς φορείς τον Δεκέμβριο.
Περισσότερες από 60 χώρες προχωρούν πλέον σε ανακλήσεις, ενώ οι γαλλικές αρχές διερευνούν πιθανή σύνδεση του βρεφικού γάλακτος Guigoz της Nestlé με τον θάνατο δύο βρεφών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι 36 βρέφη ενδέχεται να ασθένησαν μετά την κατανάλωση επιμολυσμένων προϊόντων, χωρίς να έχει καταγραφεί θάνατος.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών ασφάλειας τροφίμων την Παρασκευή, ορισμένες παρτίδες των σημάτων Aptamil και Cow & Gate αποσύρονται από τα ράφια σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Οι ολλανδικές αρχές ανέφεραν ότι αποσύρονται επίσης προϊόντα Nutrilon, λόγω ανησυχιών για επιμόλυνση με την τοξίνη cereulide.
Οι εξελίξεις έρχονται μετά τις ανακλήσεις που ανακοίνωσαν την Πέμπτη Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία και Ελβετία — συνολικά εκατοντάδες παρτίδες. Παράλληλα, σύμφωνα με το AFP, διαδικασίες ανάκλησης βρίσκονται σε εξέλιξη και σε Ρουμανία, Ουγγαρία και Πολωνία.
Κλιμάκωση των ανακλήσεων στην Ευρώπη
Η μετοχή της Danone υποχώρησε έως και 4% στο Παρίσι την Παρασκευή, ενώ μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης κατέγραφε απώλειες 6,5% από την αρχή του έτους.
Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ανακλήσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η εταιρεία και ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικότερο οικονομικό πλήγμα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Ο Ντάνκαν Φοξ της Bloomberg Intelligence σημείωσε ότι το κόστος των ανακλήσεων μπορεί να «ξεπεράσει κατά πολύ» τα 50 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά.
«Η ζημιά από την ανάκληση βρεφικών γαλάτων της Danone στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο θέμα φήμης παρά οικονομικό, εφόσον οι καταναλωτές αποφασίσουν να αλλάξουν μάρκα», ανέφερε.
Η διευρυνόμενη παγκόσμια κρίση επιμόλυνσης βρεφικών γαλάτων έχει επηρεάσει και τη Nestlé καθώς και τον όμιλο Groupe Lactalis. Αναμένονται επιπλέον ανακλήσεις, μετά τη σύσταση των ευρωπαϊκών αρχών ασφάλειας τροφίμων για χαμηλότερα επιτρεπτά επίπεδα τοξινών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Η κρίση αγγίζει και άλλους ομίλους
Η Danone ξεκίνησε να αποσύρει επιλεγμένες παρτίδες προϊόντων στα μέσα Ιανουαρίου, αρχικά στη Σιγκαπούρη. Ακολούθησε ευρύτερη ανάκληση, μετά την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών για τις τοξίνες από τις ιρλανδικές αρχές.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι προχώρησε σε «προληπτική διαδικασία ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων στις 23 Ιανουαρίου και έχει εφαρμόσει πρόσθετους ελέγχους πρώτων υλών», χωρίς να αναφερθεί ρητά στις πιο πρόσφατες ανακλήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.
Η επιμόλυνση προήλθε από έλαιο αραχιδονικού οξέος, συστατικό που χρησιμοποιείται συχνά στα βρεφικά γάλατα. Αν και καμία εταιρεία δεν έχει κατονομάσει επίσημα την πηγή, ο προμηθευτής έχει ταυτοποιηθεί ως η Cabio Biotech Wuhan Co..
Η Nestlé εντόπισε πρώτη την πιθανή επιμόλυνση παρτίδων με cereulide — τοξίνη που προκαλεί εμετούς και διάρροια — και ενημέρωσε τους εμπορικούς φορείς τον Δεκέμβριο.
Περισσότερες από 60 χώρες προχωρούν πλέον σε ανακλήσεις, ενώ οι γαλλικές αρχές διερευνούν πιθανή σύνδεση του βρεφικού γάλακτος Guigoz της Nestlé με τον θάνατο δύο βρεφών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι 36 βρέφη ενδέχεται να ασθένησαν μετά την κατανάλωση επιμολυσμένων προϊόντων, χωρίς να έχει καταγραφεί θάνατος.
Παρότι η αγορά βρεφικών γαλάτων είναι αυστηρά ρυθμισμένη, τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενα περιστατικά επιμόλυνσης, κλείσιμο εργοστασίων και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα — προβλήματα που οδήγησαν και στην έλλειψη βρεφικού γάλακτος στις ΗΠΑ το 2022, με αφορμή την υπόθεση της Abbott Laboratories.
Στις ΗΠΑ, οι αρχές σχεδιάζουν να ελέγξουν ορισμένα γαλακτοκομικά συστατικά που χρησιμοποιούνται σε ευρεία γκάμα βρεφικών γαλάτων για σπόρους που μπορούν να προκαλέσουν αλλαντίαση στα βρέφη, μετά την ανάκληση της ByHeart πέρυσι, η οποία συνδέθηκε με 51 νοσηλείες.
Πηγή: newmoney.gr
Στις ΗΠΑ, οι αρχές σχεδιάζουν να ελέγξουν ορισμένα γαλακτοκομικά συστατικά που χρησιμοποιούνται σε ευρεία γκάμα βρεφικών γαλάτων για σπόρους που μπορούν να προκαλέσουν αλλαντίαση στα βρέφη, μετά την ανάκληση της ByHeart πέρυσι, η οποία συνδέθηκε με 51 νοσηλείες.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα