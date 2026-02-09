Danone: Ανακαλεί μαζικά βρεφικά γάλατα σε όλη την Ευρώπη, πλήγμα πάνω από 50 εκατ. ευρώ

Η Danone επεκτείνει τις ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων σε όλη την Ευρώπη λόγω επιμόλυνσης, με αυξανόμενο κόστος, πίεση στη μετοχή και ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο τροφίμων