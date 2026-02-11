Γερμανία: Ένοχος Αμερικανός πολίτης για ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα
Γερμανία Κίνα

Γερμανία: Ένοχος Αμερικανός πολίτης για ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα

Ο 39χρονος εργαζόταν για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, πριν εργαστεί για ιδιώτη σε αμερικανική στρατιωτική βάση – Ήρθε σε επαφή κατ’ επανάληψη με τις κινεζικές αρχές το 2024

Γερμανία: Ένοχος Αμερικανός πολίτης για ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα
Αμερικανός πολίτης κρίθηκε σήμερα ένοχος από γερμανικό δικαστήριο για το ότι σχεδίαζε να δώσει ευαίσθητες αμερικανικές στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα.

Ο 39χρονος άνδρας αρχικά εργαζόταν για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, πριν εργαστεί για πολίτη, εργολάβο σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, σύμφωνα με το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Κόμπλεντς.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο άνδρας είχε έλθει σε επαφή κατ’ επανάληψη με τις κινεζικές αρχές το 2024 για να προσφέρει ευαίσθητες αμερικανικές στρατιωτικές πληροφορίες, καταδικάζοντάς τον σε φυλάκιση δύο ετών και οκτώ μηνών.

Συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου 2024, πριν υπάρξει διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, σύμφωνα με τον δικαστή.

Οι ενέργειές του είχαν ως κίνητρο μια διαμάχη με τον αμερικανικό στρατό, μεταξύ άλλων για υποτιθέμενη απάτη τιμολόγησης.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι είχε αναφέρει τα ζητήματα αυτά στον εργοδότη του και στις αμερικανικές αρχές, αλλά είπε ότι προχώρησε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα όταν αισθάνθηκε ότι δεν τον άκουγαν.

Οι κινεζικές αρχές δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις πληροφορίες που προσέφερε, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

