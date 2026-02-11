«Είναι δύσκολο να συγχωρήσω»: Η πρώην σύντροφος του Νορβηγού Ολυμπιονίκη απαντά στη δημόσια συγγνώμη του για την απιστία

Δεν ζήτησα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και είναι δύσκολο να βρίσκομαι σε αυτήν, έχουμε επικοινωνήσει και γνωρίζει τα συναισθήματά μου για όλο αυτό, τόνισε η ίδια