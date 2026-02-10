To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Αναβλήθηκε η συνεδρίαση για τη γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα
Το νομοσχέδιο πέρασε σε πρώτη ανάγνωση την Πέμπτη και παραμένει ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα έγκρισής του
Αναβολή πήρε η κοινοβουλευτική συνεδρίαση για την έγκριση του νομοσχεδίου περί γενικής αμνηστίας στη Βενεζουέλα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, όπως ανακοινώθηκε χθες, Δευτέρα, από τις αρμόδιες αρχές.
Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση την Πέμπτη και είχε προγραμματίσει τη συνέχιση της συζήτησης και την τελική έγκρισή του για την Τρίτη. Ωστόσο, η συνεδρίαση αναβλήθηκε χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους της καθυστέρησης.
Νέα κοινοβουλευτική συνεδρίαση έχει οριστεί για την Πέμπτη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ημερήσια διάταξη ή αν σε αυτήν θα περιλαμβάνεται τελικά το ζήτημα της γενικής αμνηστίας.
Πιέσεις από τις ΗΠΑ και περιορισμένες αποφυλακίσεις
Η συζήτηση για το νομοσχέδιο διεξάγεται σε κλίμα αυξημένων διεθνών πιέσεων προς το Καράκας, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό αυτό το πλαίσιο, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, είχε δεσμευθεί στις 8 Ιανουαρίου για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, μετά τις εξελίξεις που αφορούν τον Νικολάς Μαδούρο.
Παρά τις δεσμεύσεις αυτές, η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι αποφυλακίσεις πραγματοποιούνται με αργούς ρυθμούς και σε περιορισμένο αριθμό, γεγονός που εντείνει τις επικρίσεις για καθυστερήσεις στην εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών.
