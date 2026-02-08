Αντιδράσεις στη Γαλλία για την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να εντάξει το κόμμα του Μελανσόν στην άκρα Αριστερά», μαζί με τους αναρχικούς και τους μαοιστές
Αντιδράσεις στη Γαλλία για την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να εντάξει το κόμμα του Μελανσόν στην άκρα Αριστερά», μαζί με τους αναρχικούς και τους μαοιστές

Η απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με την γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας που τοποθετούσε το κόμμα στην Αριστερά

Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στη Γαλλία η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να εντάξει το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας στην άκρα Αριστερά, σε εγκύκλιο του προς τις νομαρχίες σχετική με την πολιτική τοποθέτηση των υποψηφίων ενόψει των δημοτικών εκλογών που θα γίνουν τον Μάρτιο.

Όπως επισημαίνουν μέσα ενημέρωσης και αναλυτές, πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με την γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο τον Μάρτιο του 2024 είχε αποφανθεί ότι το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», όπως άλλωστε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό και το κόμμα των Οικολόγων, εντάσσονται στα κόμματα της Αριστεράς και όχι στην άκρα Αριστερά, όπου εντάσσονται διάφοροι τροτσκιστικοί, μαοϊκοί και αναρχικοί πολιτικοί σχηματισμοί.

Ο ιδρυτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «απόφαση α λα Τραμπ» επιπέδου «Δημοκρατίας της Μπανανίας». Αντίθετος προς την απόφαση δήλωσε και ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ.

Από την άλλη, παράγοντες του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν πως ο χαρακτηρισμός της Ανυπότακτης Γαλλίας ως ακροαριστερού κόμματος υιοθετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη πολιτική συμπεριφορά του κόμματος.
