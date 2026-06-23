Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια, έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια, έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής
Η δόνηση σημειώθηκε 7 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας
Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί (23/6) στην Εύβοια ο οποίος έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 15.4 χιλιόμετρα, ενώ η ακριβώς τοποθεσία που σημειώθηκε ήταν 7 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 15.4 χιλιόμετρα, ενώ η ακριβώς τοποθεσία που σημειώθηκε ήταν 7 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
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