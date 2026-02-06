Έρευνα της νορβηγικής αστυνομίας για τον πρώην πρωθυπουργό Γιάγκλαντ για «σοβαρή διαφθορά» λόγω δεσμών με τον Επστάιν
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Γιάγκλαντ είχε ζητήσει από τον Αμερικανό χρηματιστή να εγγυηθεί για την αγορά ενός διαμερίσματος – Το ΥΠΕΞ ζητά άρση ασυλίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ξεκίνησε έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ λόγω υποψιών για «σοβαρή διαφθορά», οι οποίες σχετίζονται με τους δεσμούς που διατηρούσε κατά το παρελθόν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Ο Γιάγκλαντ έχει διατελέσει πρωθυπουργός της Νορβηγίας (1996-97), πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης (2009-2015) και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009-2019).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της νορβηγικής εφημερίδας Verdens Gang, που επικαλείται έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ είχε ζητήσει από τον Επστάιν να εγγυηθεί για την αγορά ενός διαμερίσματος, χωρίς να είναι γνωστή η έκβαση.

Ο Γιάγκλαντ είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του Έπστιν στη Νέα Υόρκη το 2018, καθώς και σε διαμέρισμά του στο Παρίσι το 2015 και το 2018, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

Ο πρώην πρωθυπουργός και η οικογένειά του σχεδίαζαν επίσης να ταξιδέψουν στο νησί του Επστάιν το 2014, όμως οι διακοπές αυτές τελικά ακυρώθηκαν.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης να άρει την ασυλία που έχει ο Γιάγκλαντ ως πρώην επικεφαλής του Οργανισμού.
