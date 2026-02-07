Οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν ξεκίνησαν καλά, αλλά δεν μπορούν παρά να καταρρεύσουν: Η Τεχεράνη παίζει με τον χρόνο... και την υπομονή του Τραμπ