Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: «Πολύ καλές» λέει ο Τραμπ, συνεχίζονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: «Πολύ καλές» λέει ο Τραμπ, συνεχίζονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι η Τεχεράνη «επιθυμεί διακαώς συμφωνία», προειδοποιώντας παράλληλα για «τεράστιες συνέπειες» σε περίπτωση αποτυχίας
Ικανοποίηση για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των χθεσινών διαπραγματεύσεων στο Ομάν, γνωστοποιώντας ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστούν «στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλές» τις συνομιλίες με την Ιράν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να προχωρήσει σε συμφωνία.
«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν. Το Ιράν φαίνεται ότι επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Αλλά θεωρώ πως το Ιράν φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στην περιοχή, θα είναι εκεί πολύ σύντομα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», ανέφερε.
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το Ιράν: «Θα συναντηθούμε ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως θα έπρεπε να κάνουν. Γνωρίζουν τις συνέπειες, εάν δεν το κάνουν. Εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλές» τις συνομιλίες με την Ιράν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να προχωρήσει σε συμφωνία.
«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν. Το Ιράν φαίνεται ότι επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Αλλά θεωρώ πως το Ιράν φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στρατιωτικές πιέσεις και προειδοποιήσεις για συνέπειεςΠαράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη.
«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στην περιοχή, θα είναι εκεί πολύ σύντομα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», ανέφερε.
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το Ιράν: «Θα συναντηθούμε ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως θα έπρεπε να κάνουν. Γνωρίζουν τις συνέπειες, εάν δεν το κάνουν. Εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα