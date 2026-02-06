Για «καλή αρχή» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μίλησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών: «Όχι σε πιέσεις και απειλές»
«Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, αλλά οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν μετά από διαβουλεύσεις στις πρωτεύουσές μας», είπε ο Αραγτσί
Θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, αποτιμά η ιρανική πλευρά τη σημερινή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, την ώρα που παραμένουν σημαντικές διαφωνίες για το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων.
«Οι απόψεις μας μεταφέρθηκαν εκατέρωθεν, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των επαφών διατυπώθηκαν τόσο οι ανησυχίες όσο και τα συμφέροντα της Τεχεράνης, καθώς και «τα δικαιώματα που έχει ο ιρανικός λαός». Όπως πρόσθεσε, η διαδικασία εξελίχθηκε «σε πολύ καλό κλίμα», με την ιρανική πλευρά να ακούει και τις θέσεις της άλλης πλευράς.
«Αν μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη θετική πορεία, εκτιμώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό πλαίσιο όσον αφορά τις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός στους δημοσιογράφους.
Επιπλέον, ανέφερε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν «πολλαπλές έμμεσες συναντήσεις» στην πρωτεύουσα του Ομάν. «Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, αλλά οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν μετά από διαβουλεύσεις στις πρωτεύουσές μας», πρόσθεσε.
«Προϋπόθεση για οποιονδήποτε διάλογο είναι η αποφυγή απειλών και πιέσεων. Σημειώσαμε σαφώς αυτό το σημείο σήμερα και αναμένουμε να τηρηθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση των συνομιλιών» συμπλήρωσε ο Αραγτσί.
Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, πάντως, οι βασικές διαφωνίες παραμένουν. Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι οι συνομιλίες περιορίζονται αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας πως το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου στο έδαφός του. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να μεταφέρει εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 400 κιλά.
Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να πιέζουν για ένα ευρύτερο «πακέτο» διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να συμπεριληφθούν ζητήματα όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, οι ενεργειακές εξαγωγές προς την Κίνα, καθώς και οι σχέσεις της Τεχεράνης με περιφερειακούς συμμάχους της.
Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, πάντως, οι βασικές διαφωνίες παραμένουν. Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι οι συνομιλίες περιορίζονται αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας πως το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου στο έδαφός του. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να μεταφέρει εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 400 κιλά.
Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να πιέζουν για ένα ευρύτερο «πακέτο» διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να συμπεριληφθούν ζητήματα όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, οι ενεργειακές εξαγωγές προς την Κίνα, καθώς και οι σχέσεις της Τεχεράνης με περιφερειακούς συμμάχους της.
