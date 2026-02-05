Υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Chevron: Ξεκινούν κοινές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum προβλέπει συνεργασία σε χερσαίες και υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής - Η Chevron ανακοίνωσε συμφωνία και με Συρία και Κατάρ για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο