Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Δεύτερη μέρα συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι για το Ουκρανικό, πρόοδο «βλέπει» η Ρωσία
Δεύτερη μέρα συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι για το Ουκρανικό, πρόοδο «βλέπει» η Ρωσία
Ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα κατήγγειλε απόπειρες «υποκινητών του πολέμου από την Ευρώπη (...) να παρεμποδίσουν αυτήν τη διαδικασία»
Η Ουκρανία και η Ρωσία άρχισαν τις συνομιλίες τους, που διεξάγονται για δεύτερη ημέρα σήμερα στο Αμπού Ντάμπι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για να συζητήσουν πώς θα βάλουν τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος σε λίγο συμπληρώνει τέσσερα χρόνια, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας που μετέχει στις διαπραγματεύσεις, ο Ρουστέμ Ουμέροφ.
«Η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι ξεκίνησε», ανέφερε ο Ουμέροφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. «Εργαζόμαστε με τα ίδια σχήματα με χθες: τριμερείς διαβουλεύσεις, εργασία σε ομάδες και περαιτέρω συγχρονισμός θέσεων», διευκρίνισε ο Ουμέροφ.
Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι υπάρχει μια θετική κίνηση προς τα εμπρός στις συνομιλίες, που διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς παρουσία Αμερικανών, για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.
«Υπάρχει αναμφιβόλως πρόοδος», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, καταγγέλλοντας ωστόσο παράλληλα απόπειρες «υποκινητών του πολέμου από την Ευρώπη (...) να παρεμποδίσουν αυτήν τη διαδικασία». «Οι πολεμοκάπηλοι από την Ευρώπη και τη Βρετανία προσπαθούν συνεχώς να παρεμβαίνουν και να διαταράσσουν αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, όσο περισσότερο προσπαθούν, τόσο πιο εμφανής είναι η πρόοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι ξεκίνησε», ανέφερε ο Ουμέροφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. «Εργαζόμαστε με τα ίδια σχήματα με χθες: τριμερείς διαβουλεύσεις, εργασία σε ομάδες και περαιτέρω συγχρονισμός θέσεων», διευκρίνισε ο Ουμέροφ.
Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι υπάρχει μια θετική κίνηση προς τα εμπρός στις συνομιλίες, που διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς παρουσία Αμερικανών, για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.
«Υπάρχει αναμφιβόλως πρόοδος», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, καταγγέλλοντας ωστόσο παράλληλα απόπειρες «υποκινητών του πολέμου από την Ευρώπη (...) να παρεμποδίσουν αυτήν τη διαδικασία». «Οι πολεμοκάπηλοι από την Ευρώπη και τη Βρετανία προσπαθούν συνεχώς να παρεμβαίνουν και να διαταράσσουν αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, όσο περισσότερο προσπαθούν, τόσο πιο εμφανής είναι η πρόοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα