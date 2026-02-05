Χαμός σε καζίνο της Καλιφόρνια από καβγά με έναν τραυματία από μαχαίρι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καζίνο Καλιφόρνια Τραυματίας Μαχαίρι

Χαμός σε καζίνο της Καλιφόρνια από καβγά με έναν τραυματία από μαχαίρι, δείτε βίντεο

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις

Χαμός σε καζίνο της Καλιφόρνια από καβγά με έναν τραυματία από μαχαίρι, δείτε βίντεο
Χάος επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο καζίνο Hard Rock Casino Tejon στην Καλιφόρνια, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς με ένα άτομο να τραυματίζεται από μαχαίρι.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται η ένταση που αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια. Σε ένα από τα στιγμιότυπα μια γυναίκα με καφέ λεοπάρ ρούχα φαίνεται να χτυπά έναν άνδρα, πριν οι δύο τους καταλήξουν να παλεύουν στο πάτωμα.



Τον καβγά προσπάθησαν να σταματήσουν άνδρες ασφαλείας του καζίνο ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε καθώς όλο και περισσότερα άτομα ενεπλάκησαν.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα άτομο με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο ενώ οι ύποπτοι για το μαχαίρωμα, αν και είχαν διαφύγει πριν την άφιξη των Αρχών, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα.

Όπως ανακοινώθηκε συνελήφθησαν ο 40χρονος Μιγκέλ Βαγιαδολίδ με κατηγορίες για επίθεση με φονικό όπλο καθώς και ο 37χρονος Χουάν Κουέτο και η 36χρονη Κριστίνα Κουέτο

