Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Χαμός σε καζίνο της Καλιφόρνια από καβγά με έναν τραυματία από μαχαίρι, δείτε βίντεο
Χαμός σε καζίνο της Καλιφόρνια από καβγά με έναν τραυματία από μαχαίρι, δείτε βίντεο
Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις
Χάος επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο καζίνο Hard Rock Casino Tejon στην Καλιφόρνια, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς με ένα άτομο να τραυματίζεται από μαχαίρι.
Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται η ένταση που αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια. Σε ένα από τα στιγμιότυπα μια γυναίκα με καφέ λεοπάρ ρούχα φαίνεται να χτυπά έναν άνδρα, πριν οι δύο τους καταλήξουν να παλεύουν στο πάτωμα.
Τον καβγά προσπάθησαν να σταματήσουν άνδρες ασφαλείας του καζίνο ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε καθώς όλο και περισσότερα άτομα ενεπλάκησαν.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα άτομο με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο ενώ οι ύποπτοι για το μαχαίρωμα, αν και είχαν διαφύγει πριν την άφιξη των Αρχών, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα.
Όπως ανακοινώθηκε συνελήφθησαν ο 40χρονος Μιγκέλ Βαγιαδολίδ με κατηγορίες για επίθεση με φονικό όπλο καθώς και ο 37χρονος Χουάν Κουέτο και η 36χρονη Κριστίνα Κουέτο
Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται η ένταση που αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια. Σε ένα από τα στιγμιότυπα μια γυναίκα με καφέ λεοπάρ ρούχα φαίνεται να χτυπά έναν άνδρα, πριν οι δύο τους καταλήξουν να παλεύουν στο πάτωμα.
Brawl at California casino escalates from slap to stabbing— Based & Viral (@ViralBased) February 4, 2026
A fight broke out at a California casino after a woman in a brown leopard-print outfit slapped a man, knocking him to the casino floor. She then stood over him, striking him repeatedly in the face.
Security attempted to… pic.twitter.com/IwphHtLgUe
Τον καβγά προσπάθησαν να σταματήσουν άνδρες ασφαλείας του καζίνο ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε καθώς όλο και περισσότερα άτομα ενεπλάκησαν.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα άτομο με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο ενώ οι ύποπτοι για το μαχαίρωμα, αν και είχαν διαφύγει πριν την άφιξη των Αρχών, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα.
Όπως ανακοινώθηκε συνελήφθησαν ο 40χρονος Μιγκέλ Βαγιαδολίδ με κατηγορίες για επίθεση με φονικό όπλο καθώς και ο 37χρονος Χουάν Κουέτο και η 36χρονη Κριστίνα Κουέτο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα