«Τουρισμός ελεύθερων σκοπευτών» στο Σαράγεβο: Ιταλός πρώην οδηγός φορτηγού ερευνάται για δολοφονίες αμάχων

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου ξεκίνησαν την έρευνα αφού ο ντόπιος δημοσιογράφος και συγγραφέας Έτσιο Γκαβατσένι υπέβαλε καταγγελία υποστηρίζοντας ότι Ιταλοί και άλλοι αλλοδαποί πλήρωναν μέλη των σερβοβοσνιακών δυνάμεων για να τους επιτρέπουν να συμμετέχουν σε «εκδρομές σκοποβολής»