Φρίκη στην Ιταλία: Φανατικοί των όπλων πλήρωναν αδρά και σκότωναν «για πλάκα» Βόσνιους αμάχους στην πολιορκία του Σαράγεβο

«Ορισμένες πηγές μιλούν για». Οι πελάτες, είπε ο πρώην Βόσνιος 007, ήταν «σίγουρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι που μπορούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε μια τέτοια πρόκληση γεμάτη αδρεναλίνη».Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο «οργανώθηκαν όλα, οι βοσνιακές υπηρεσίες πληροφοριών πίστευαν ότι η σερβική υπηρεσία κρατικής ασφάλειας βρισκόταν πίσω από όλα». Και με την υποδομή της πρώην σερβικής αεροπορικής εταιρείας τσάρτερ και τουρισμού Aviogenex.Ο Γιόβιτσα Στάνισιτς, «καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, έπαιξε βασικό ρόλο σε αυτήν την υπηρεσία». Σύμφωνα με την καταγγελία,. H κυνηγετική κάλυψη χρησίμευε για να φέρει τις ομάδες στον προορισμό τους στο Βελιγράδι χωρίς υποψίες».Σύμφωνα με απόσπασμα από την κατάθεση του Τζον Τζόρνταν, ενός Αμερικανού πρώην πυροσβέστη που βοήθησε ως εθελοντής μέσα στην πολιορκημένη πόλη του Σαράγεβο τη δεκαετία του 1990, ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη στη δίκη του διοικητή του στρατού των Σερβοβόσνιων, «σε περισσότερες από μία περιπτώσεις,λόγω της ενδυμασίας τους, των όπλων που κουβαλούσαν, του τρόπου με τον οποίο τους αντιμετώπιζαν, τους διαχειρίζονταν, ακόμη και τους καθοδηγούσαν οι ντόπιοι. Το είδα αυτό στο Σαράγεβο σε πολλές περιπτώσεις».Αποσπάσματα από αυτήν την κατάθεση του 2007 - η οποία αναφέρεται συγκεκριμένα στους λεγόμενους «τουρίστες - σκοπευτές», τους οποίους θα ξεκινήσει επίσης να ερευνά η Εισαγγελία του Μιλάνου - περιλαμβάνονται επίσης στην καταγγελία του συγγραφέα Γκαβατσένι προς τους εισαγγελείς του Μιλάνου.«Ήταν σαφώς προφανές», συνεχίζει η κατάθεση πριν από 18 χρόνια, «ότι το άτομο που καθοδηγούνταν από άνδρες που γνώριζαν καλά το έδαφος δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένο με το έδαφος, και τα ρούχα του και τα όπλα που κουβαλούσε με έκαναν να πιστεύω ότι ήταν τουρίστες-σκοπευτές».Και πάλι: «Όταν ένα αγόρι εμφανίζεται με έναπαρά για αστικές μάχες στα Βαλκάνια... Όταν τον βλέπεις να το χειρίζεται και συνειδητοποιείς ότι είναι αρχάριος...»