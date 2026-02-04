Ο Τραμπ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως η Fed θα μειώσει τα επιτόκια

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ο Κέβιν Γουόρς τον οποίο επέλεξε για να είναι ο επόμενος επικεφαλής της Fed, κατανοεί την επιθυμία του για χαμηλότερα επιτόκια
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ο Κέβιν Γουόρς -τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέλεξε για να είναι ο επόμενος επικεφαλής της Fed- κατανοεί την επιθυμία του για χαμηλότερα επιτόκια.
Ερωτηθείς εάν ο Γουόρς κατανοεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιμένει από εκείνον να μειώσει τα επιτόκια, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πως ναι, αλλά θεωρώ πως το θέλει και ο ίδιος, ούτως ή άλλως».
«Αν ερχόταν και έλεγε "θέλω να τα αυξήσω"… Δεν θα είχε πάρει τη θέση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
