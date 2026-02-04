Σοβαρά εγκαύματα από φούρνο μικροκυμάτων υπέστη 9χρονος στο Ιλινόι για ένα trend στο Tik Tok: Δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBC Chicago (@nbcchicago)

Οι γιατροί καθάρισαν όλα τα εγκαύματα του παιδιού, αφαίρεσαν τον νεκρό ιστό και εφάρμοσαν ειδικές αλοιφές. Ευτυχώς, ο οφθαλμίατρος που τον εξέτασε διαπίστωσε ότι το μάτι του δεν υπέστη μόνιμη βλάβη. Ο Κάλεμπ παρέμεινε στο νοσοκομείο για δύο ημέρες, δεν χρειάστηκε μεταμόσχευση δέρματος, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανίσει ουλές.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Όπως αποκάλυψε η Μακ Έλιγκοτ, ο Κάλεμπ είναι ένας από τέσσερις ασθενείς που προσήλθαν στο κέντρο εγκαυμάτων αφού έβαλαν τον ίδιο τύπο κύβου στον φούρνο μικροκυμάτων. «Ένα άλλο παιδί το ζέστανε και όταν ακούμπησε το δάχτυλό του, αυτό πέρασε μέσα στο υλικό και υπέστη έγκαυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η ειδικός απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σε γονείς και παιδιά να μην συμμετέχουν στο επικίνδυνο trend. «Μην τα ζεσταίνετε με κανέναν τρόπο — ούτε στον φούρνο μικροκυμάτων ούτε σε ζεστό νερό. Μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα», τόνισε.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η μητέρα του παιδιού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας: «Μιλήστε με τα παιδιά σας και βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τους κινδύνους και την ασφάλεια αυτών των πραγμάτων».Σημειώνεται ότι κάθε τέτοιος κύβος φέρει προειδοποιητική ετικέτα που αναφέρει ρητά ότι δεν πρέπει να θερμαίνεται.