Σοβαρά εγκαύματα από φούρνο μικροκυμάτων υπέστη 9χρονος στο Ιλινόι για ένα trend στο Tik Tok: Δείτε βίντεο
Το μικρό αγόρι προσπάθησε να ζεστάνει έναν κύβο από ζελέ ακολουθώντας τη νέα δημοφιλή τάση στο διαδίκτυο
Τύχη βουνό είχε ένας εννιάχρονος στο Ιλινόι των ΗΠΑ, που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια του, στην προσπάθειά του να εφαρμόσει ένα διαδικτυακό trend του Tik Tok.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, το αγόρι τραυματίστηκε όταν έβαλε στον φούρνο μικροκυμάτων ένα δημοφιλές παιχνίδι, το λεγόμενο Nee Doh, ακολουθώντας το παράδειγμα κάποιων συμμαθητών του. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 20ής Ιανουαρίου, την ώρα που το παιδί, ο Κάλεμπ, ετοιμαζόταν για το σχολείο στο σπίτι της οικογένειάς του.
Όπως δήλωσε η μητέρα του, Γουίτνεϊ Γκραμπ, βοηθούσε εκείνη τη στιγμή τον δεύτερο γιο της να φύγει από το σπίτι και υπέθεσε ότι ο Κάλεμπ είχε βάλει στον φούρνο μικροκυμάτων το πρωινό του. Όλα όμως άλλαξαν όταν άκουσε, όπως δήλωσε, μια «ανατριχιαστική κραυγή» να έρχεται από την κουζίνα.
Αντί για φαγητό, ο Κάλεμπ είχε τοποθετήσει στον φούρνο μικροκυμάτων έναν κύβο Nee Doh, γεμάτο με παχύρρευστη ζελατινώδη ουσία. Το συγκεκριμένο διαδικτυακό trend δείχνει χρήστες να ζεσταίνουν το παιχνίδι, με σκοπό να μαλακώσει, καθώς με τον χρόνο σκληραίνει.
Όταν όμως το παιδί άνοιξε την πόρτα του φούρνου, ο κύβος εξερράγη, εκτοξεύοντας καυτό υλικό στο πρόσωπο και στα χέρια του, προκαλώντας του εξαιρετικά επώδυνα εγκαύματα. «Όταν τον ρώτησα τι συνέβη, μου είπε ότι ένας φίλος του στο σχολείο τού μίλησε για το παιχνίδι και το μικροκύμα», δήλωσε η μητέρα του. «Δεν υπήρχε κακή πρόθεση, ήταν απλώς παιδιά που αντάλλασσαν ιστορίες, και δυστυχώς αποφάσισε να το δοκιμάσει».
Ο Κάλεμπ διαγνώστηκε με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο πρόσωπο, στα χέρια και πίσω από το ένα αυτί του. Όπως δήλωσε η μητέρα του στο CBS News, το ένα του μάτι ήταν «εντελώς πρησμένο και κλειστό» μετά την έκρηξη του παιχνιδιού.
Σύμφωνα με την Κέλι ΜακΈλιγκοτ, συντονίστρια ενημέρωσης για εγκαύματα στο νοσοκομείο του Λογιόλα, όπου και μεταφέρθηκε το παιδί, η σοβαρότητα των τραυμάτων οφείλεται στη φύση του υλικού. «Επειδή είναι τόσο παχύρρευστο, κολλάει πάνω στο δέρμα και παραμένει ζεστό για περισσότερο χρόνο, προκαλώντας πιο εκτεταμένα εγκαύματα», εξήγησε.
Εγκαύματα δευτέρου βαθμούΗ Γκραμπ προσπάθησε αρχικά να απομακρύνει τη ζελατινώδη ουσία από το πρόσωπό του στο ντους, ωστόσο το υλικό ήταν τόσο παχύ και τόσο καυτό που του προκαλούσε αφόρητο πόνο. Αμέσως τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου, μετά από παραμονή στα επείγοντα, διακομίστηκε σε εξειδικευμένο Κέντρο Εγκαυμάτων στο Μέιγουντ.
Οι γιατροί καθάρισαν όλα τα εγκαύματα του παιδιού, αφαίρεσαν τον νεκρό ιστό και εφάρμοσαν ειδικές αλοιφές. Ευτυχώς, ο οφθαλμίατρος που τον εξέτασε διαπίστωσε ότι το μάτι του δεν υπέστη μόνιμη βλάβη. Ο Κάλεμπ παρέμεινε στο νοσοκομείο για δύο ημέρες, δεν χρειάστηκε μεταμόσχευση δέρματος, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανίσει ουλές.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Όπως αποκάλυψε η Μακ Έλιγκοτ, ο Κάλεμπ είναι ένας από τέσσερις ασθενείς που προσήλθαν στο κέντρο εγκαυμάτων αφού έβαλαν τον ίδιο τύπο κύβου στον φούρνο μικροκυμάτων. «Ένα άλλο παιδί το ζέστανε και όταν ακούμπησε το δάχτυλό του, αυτό πέρασε μέσα στο υλικό και υπέστη έγκαυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ειδικός απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σε γονείς και παιδιά να μην συμμετέχουν στο επικίνδυνο trend. «Μην τα ζεσταίνετε με κανέναν τρόπο — ούτε στον φούρνο μικροκυμάτων ούτε σε ζεστό νερό. Μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα», τόνισε.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η μητέρα του παιδιού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας: «Μιλήστε με τα παιδιά σας και βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τους κινδύνους και την ασφάλεια αυτών των πραγμάτων».
Σημειώνεται ότι κάθε τέτοιος κύβος φέρει προειδοποιητική ετικέτα που αναφέρει ρητά ότι δεν πρέπει να θερμαίνεται.
