Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Παναμά και χειροτονία του Μιχαήλ Καρλούτσου σε διάκονο

Ποιος είναι ο Μιχαήλ (Michael) Καρλούτσος

Ο Μιχαήλ Καρλούτσος χειροτονείται από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄

Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν, επίσης, μέρος ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Αλέξιος Καρλούτσος, ο π. Μαρτίνος Ρίτσης –μέχρι πρότινος Εκτελεστικός Διευθυντής του Orthodox Christian Mission Center (OCMC)– καθώς και το σύνολο του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού από τον Παναμά, το Μεξικό, την Κολομβία, τη Βενεζουέλα, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Νικαράγουα, το Πουέρτο Ρίκο και την Καραϊβική.Το «παρών» στη Θεία Λειτουργία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Παναμά κ. Ευθύμιος Ευθυμιάδης, ο Άρχων Μέγας Ακτουάριος και Εθνικός Διοικητής των Αρχόντων Αμερικής δρ Αντώνιος Λυμπεράκης, Άρχοντες τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του OCMC δρ Νέιθαν Χοπ, ο καθηγητής και πρώην Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο δικηγόρος κ. Σάκης Κεχαγιόγλου, εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας, κοινοτικοί παράγοντες, καθώς και πλήθος πιστών.Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Πατριάρχης αναχώρησε για το Κάιρο.Στο αεροδρόμιο του Παναμά τον αποχαιρέτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κ. Χαβιέρ Μαρτίνες-Άτσα Βάσκες, ο οποίος μετέφερε και τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Μεξικού με τους συνεργάτες του και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας.Κατά τις προηγούμενες ημέρες της παραμονής του στη χώρα, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας επισκέφθηκε τον Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό της Πόλης του Παναμά, ο οποίος είχε εγκαινιαστεί από τον Πάπα Φραγκίσκο, καθώς και το Καθολικό Πανεπιστήμιο Santa María la Antigua, όπου τιμήθηκε από τον Πρύτανη με το Παράσημο του Αγίου Αυγουστίνου.είναι σημαντικός Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με ρόλους στη διπλωματία, τις δημόσιες σχέσεις και την ομογένεια.Το 2017 διορίστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως Deputy Chief of Protocol (Αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοκόλλου), θέση με σημαντική διπλωματική και τελετουργική ευθύνη στις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ.Όσον αφορά στη δραστηριότητά του στην ορθόδοξη κοινότητα, σημειώνεται ότι είναι μέλος των Archons of the Ecumenical Patriarchate (Τάγματων του Οικουμενικού Πατριαρχείου), με αξίωμα «Eftaxias» για τη συμμετοχή και την ηγεσία του σε πρωτοβουλίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.Επίσης, έχει συντονίσει και υποστηρίξει σημαντικές εκδηλώσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως την εμπλοκή στα γεγονότα μετά την 11/9 και την προσπάθεια ανάκτησης ιερών λειψάνων.Τη διευθέτηση και οργάνωση επισκέψεων υψηλόβαθμων θρησκευτικών και πολιτικών προσωπικοτήτων (π.χ. Οικουμενικός Πατριάρχης, Πάπας Φραγκίσκος, κ.ά.).Είναι γιος του π. Αλέξανδρου Καρλούτσου, ενός από τους πλέον γνωστούς ιερείς της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο οποίος έχει υπηρετήσει πάνω από 50 έτη ως ιερέας, ήταν Vicar General και σύμβουλος σε προέδρους των ΗΠΑ και άλλους αξιωματούχους.Το 2022 βραβεύτηκε με το «Presidential Medal of Freedom» (την υψηλότερη πολιτική διάκριση στις ΗΠΑ) από τον Πρόεδρο Joe Biden, για τη συμβολή του στην εκκλησία, την ομογένεια και την κοινωνία.Το φωτογραφικό υλικό της επίσκεψης προέρχεται από τον λογαριασμό του κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη στο Facebook.