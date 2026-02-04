Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Παναμά και χειροτονία του Μιχαήλ Καρλούτσου σε διάκονο
Tελέστηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Πόλη του Παναμά, προεξάρχοντος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πανηγυρικής λαμπρότητας τελέστηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Πόλη του Παναμά, προεξάρχοντος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας χειροτόνησε τον Υποδιάκονο Μιχαήλ Καρλούτσο σε διάκονο.
Πριν από την απόλυση, ο Μητροπολίτης Μεξικού κ. Ιάκωβος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πατριάρχη για την τιμητική παρουσία του στον Παναμά και για τη συμμετοχή του στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως.
Αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία και στο έργο της Μητροπόλεως στην Κεντρική Αμερική, στη συμβολή της ελληνικής κοινότητας, καθώς και σε όλους όσοι στηρίζουν έμπρακτα την αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Στο πλαίσιο αυτό, απένειμε στον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας το Ανώτατο Παράσημο Α΄ Τάξεως της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού.
Απαντώντας, ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Έλληνα Πρέσβη και όλους όσοι ταξίδεψαν από μακριά για να συμμετάσχουν στους εορτασμούς.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη δυναμική παρουσία και το έργο της Ελληνικής Κοινότητας του Παναμά, την οποία συνεχάρη για τη σταθερή και ουσιαστική της παρουσία στη χώρα.
Τιμώντας τον Μητροπολίτη Μεξικού, του απένειμε το Παράσημο του Λέοντος του Αγίου Μάρκου, ενώ στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλο απένειμε το Τάγμα του Ταξιάρχη του Αγίου Σάββα.
Παράλληλα, προσέφερε ως ευλογία στον Καθεδρικό Ναό και στην Ελληνική Κοινότητα εικόνα της Παναγίας της Αγκαράθου.
Συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος, καθώς και οι Επίσκοποι της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού: Μυρίνης κ. Αθηναγόρας, Άσσου κ. Τιμόθεος, Μαρκιανής κ. Ησύχιος, Σασίμων κ. Όσιος, καθώς και ο Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Αθηναγόρας από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν, επίσης, μέρος ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Αλέξιος Καρλούτσος, ο π. Μαρτίνος Ρίτσης –μέχρι πρότινος Εκτελεστικός Διευθυντής του Orthodox Christian Mission Center (OCMC)– καθώς και το σύνολο του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού από τον Παναμά, το Μεξικό, την Κολομβία, τη Βενεζουέλα, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Νικαράγουα, το Πουέρτο Ρίκο και την Καραϊβική.
Το «παρών» στη Θεία Λειτουργία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Παναμά κ. Ευθύμιος Ευθυμιάδης, ο Άρχων Μέγας Ακτουάριος και Εθνικός Διοικητής των Αρχόντων Αμερικής δρ Αντώνιος Λυμπεράκης, Άρχοντες τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του OCMC δρ Νέιθαν Χοπ, ο καθηγητής και πρώην Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο δικηγόρος κ. Σάκης Κεχαγιόγλου, εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας, κοινοτικοί παράγοντες, καθώς και πλήθος πιστών.
Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Πατριάρχης αναχώρησε για το Κάιρο.
Στο αεροδρόμιο του Παναμά τον αποχαιρέτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κ. Χαβιέρ Μαρτίνες-Άτσα Βάσκες, ο οποίος μετέφερε και τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Μεξικού με τους συνεργάτες του και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας.
Κατά τις προηγούμενες ημέρες της παραμονής του στη χώρα, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας επισκέφθηκε τον Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό της Πόλης του Παναμά, ο οποίος είχε εγκαινιαστεί από τον Πάπα Φραγκίσκο, καθώς και το Καθολικό Πανεπιστήμιο Santa María la Antigua, όπου τιμήθηκε από τον Πρύτανη με το Παράσημο του Αγίου Αυγουστίνου.
Ποιος είναι ο Μιχαήλ (Michael) ΚαρλούτσοςΟ Μιχαήλ Καρλούτσος είναι σημαντικός Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με ρόλους στη διπλωματία, τις δημόσιες σχέσεις και την ομογένεια.
