Ιαπωνία: Σφοδρές χιονοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους

Ανάμεσα στα θύματα και μια γυναίκα 91 ετών, το πτώμα της οποίας βρέθηκε θαμμένο σε τρία μέτρα χιόνι μπροστά στο σπίτι της