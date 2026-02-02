Ημέρα της Μαρμότας στις ΗΠΑ: Ο Πανξατόνι Φιλ προέβλεψε έξι εβδομάδες χειμώνα

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τον εορτασμό της 140ης Ημέρας της Μαρμότας στην Πενσυλβανία, για να δουν τη διάσημη μαρμότα να βγαίνει από το κούτσουρο του δέντρου