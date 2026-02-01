Νορβηγία: Μόνος στο δικαστήριο με βαριές κατηγορίες ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Το παλάτι έχει επιλέξει συνειδητά να κρατήσει αποστάσεις, αποφεύγοντας κάθε εικόνα ή συμβολική κίνηση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως έμμεση στήριξη





Στο πλευρό του δεν θα βρίσκεται κανένα μέλος της στενής του οικογένειας. Ούτε η μητέρα του ούτε ο πατριός του, διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, θα παραστούν στη διαδικασία. Το παλάτι έχει επιλέξει συνειδητά να κρατήσει αποστάσεις, αποφεύγοντας κάθε εικόνα ή συμβολική κίνηση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως έμμεση στήριξη.







Το βαρύ κατηγορητήριο: Από βιασμούς μέχρι ναρκωτικά



Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταγγελίες για σεξουαλική βία, οι οποίες καλύπτουν χρονικό διάστημα από το 2018 έως και το 2024. Σε μία από τις περιπτώσεις, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η σεξουαλική πράξη τελέστηκε ενώ το θύμα κοιμόταν, στοιχείο που στη νορβηγική νομοθεσία συνιστά αυτομάτως βιασμό. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν γυναίκες που, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, βρίσκονταν σε κατάσταση ανικανότητας ή μειωμένης αντίστασης.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ορισμένα από τα ελαφρύτερα αδικήματα, όπως επεισόδια βίας και καταστροφές αντικειμένων, αρνείται όμως κατηγορηματικά τις πιο βαριές κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι θα αντικρουστούν στο ακροατήριο.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθύ ρήγμα στην εικόνα της βασιλικής οικογένειας, η οποία παραδοσιακά απολάμβανε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και αποδοχής. Ο διάδοχος του θρόνου, σε μια σπάνια συναισθηματική δήλωση, αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας αφενός τη σημασία που έχει ο γιος της συζύγου του για την οικογένεια, αφετέρου την ανάγκη στήριξης των γυναικών που καταγγέλλουν ότι υπέστησαν βία.



Την ίδια στιγμή, η κατάσταση επιβαρύνεται από τα σοβαρά προβλήματα υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από προχωρημένη πνευμονική ίνωση και προετοιμάζεται για μεταμόσχευση πνεύμονα. Στο παλάτι παραδέχονται ότι η υγεία της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, επισκιάζοντας ακόμη και τη δικαστική περιπέτεια του γιου της.



Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και τη σωρεία αρνητικών δημοσιευμάτων, η νορβηγική μοναρχία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στήριξη από την κοινωνία. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, σχεδόν τρεις στους τέσσερις πολίτες δηλώνουν ότι διαχωρίζουν την υπόθεση Χόιμπι από τη συνολική τους άποψη για τον θεσμό. Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανοχή αυτή δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.



Όταν ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι σηκωθεί όρθιος στην αίθουσα 250 του Πρωτοδικείου του Όσλο, το πρωί της Τρίτης, θα βρεθεί αντιμέτωπος όχι μόνο με τη Δικαιοσύνη αλλά και με το βάρος μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Νορβηγία. Πρόκειται για την έναρξη της μεγαλύτερης και πιο πολυσυζητημένης δίκης των τελευταίων ετών στη χώρα, με επίκεντρο τον γιο της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ.Στο πλευρό του δεν θα βρίσκεται κανένα μέλος της στενής του οικογένειας. Ούτε η μητέρα του ούτε ο πατριός του, διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, θα παραστούν στη διαδικασία. Το παλάτι έχει επιλέξει συνειδητά να κρατήσει αποστάσεις, αποφεύγοντας κάθε εικόνα ή συμβολική κίνηση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως έμμεση στήριξη.Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες, χωρίς τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του κατηγορούμενου, καθώς το δικαστήριο έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ είναι τεράστιο, με δεκάδες δημοσιογράφους να παρακολουθούν κάθε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο για τα όρια ευθύνης, το κύρος των θεσμών και τον ρόλο της βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη Νορβηγία. Ο 29χρονος αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες για βιασμό, επαναλαμβανόμενη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση συντρόφου, απειλές, καταστροφή περιουσίας, υποθέσεις ναρκωτικών καθώς και τροχαία αδικήματα. Σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή μπορεί να ξεπεράσει τα δέκα χρόνια κάθειρξης, γεγονός που καθιστά τη δίκη μία από τις σοβαρότερες ποινικές υποθέσεις που έχουν αγγίξει ποτέ τον στενό κύκλο της μοναρχίας.Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταγγελίες για σεξουαλική βία, οι οποίες καλύπτουν χρονικό διάστημα από το 2018 έως και το 2024. Σε μία από τις περιπτώσεις, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η σεξουαλική πράξη τελέστηκε ενώ το θύμα κοιμόταν, στοιχείο που στη νορβηγική νομοθεσία συνιστά αυτομάτως βιασμό. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν γυναίκες που, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, βρίσκονταν σε κατάσταση ανικανότητας ή μειωμένης αντίστασης.Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ορισμένα από τα ελαφρύτερα αδικήματα, όπως επεισόδια βίας και καταστροφές αντικειμένων, αρνείται όμως κατηγορηματικά τις πιο βαριές κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι θα αντικρουστούν στο ακροατήριο.Μόνο μία από τις γυναίκες που εμπλέκονται στην υπόθεση μπορεί να κατονομαστεί δημόσια, καθώς το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για ανωνυμία. Πρόκειται για πρώην σύντροφό του, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για περιστατικά ξυλοδαρμού, απειλών και στραγγαλισμού. Οι υπόλοιπες γυναίκες παραμένουν ανώνυμες, όμως αναμένεται να καταθέσουν εκτενώς, γεγονός που, όπως σημειώνουν δημοσιογράφοι, θα τις φέρει αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά επώδυνη δημόσια διαδικασία.Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθύ ρήγμα στην εικόνα της βασιλικής οικογένειας, η οποία παραδοσιακά απολάμβανε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και αποδοχής. Ο διάδοχος του θρόνου, σε μια σπάνια συναισθηματική δήλωση, αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας αφενός τη σημασία που έχει ο γιος της συζύγου του για την οικογένεια, αφετέρου την ανάγκη στήριξης των γυναικών που καταγγέλλουν ότι υπέστησαν βία.Την ίδια στιγμή, η κατάσταση επιβαρύνεται από τα σοβαρά προβλήματα υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από προχωρημένη πνευμονική ίνωση και προετοιμάζεται για μεταμόσχευση πνεύμονα. Στο παλάτι παραδέχονται ότι η υγεία της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, επισκιάζοντας ακόμη και τη δικαστική περιπέτεια του γιου της.Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και τη σωρεία αρνητικών δημοσιευμάτων, η νορβηγική μοναρχία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στήριξη από την κοινωνία. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, σχεδόν τρεις στους τέσσερις πολίτες δηλώνουν ότι διαχωρίζουν την υπόθεση Χόιμπι από τη συνολική τους άποψη για τον θεσμό. Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανοχή αυτή δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι την ίδια ημέρα που ξεκινά η δίκη, το νορβηγικό κοινοβούλιο συζητά –στο πλαίσιο της τακτικής τετραετούς διαδικασίας– πρόταση για την κατάργηση της μοναρχίας. Αν και κανείς δεν αναμένει σοβαρή ανατροπή, ο συμβολισμός είναι ισχυρός: η πιο σοβαρή δοκιμασία για τον θεσμό εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το βλέμμα της κοινωνίας στραμμένο τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στο παλάτι.