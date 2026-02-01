Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα
Το ένα δυστύχημα ήταν με λεωφορείο, το οποίο ανετράπη και το δεύτερο με οχήματα που συγκρούστηκαν στο Μπουρντούρ στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα
Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές.
Δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.
«Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.
«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.
Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία όταν οχήματα συγκρούστηκαν, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.
Παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, η Αττάλεια υποδέχεται πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο.
Antalya Döşemealtı'nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g— Haber (@Haber) February 1, 2026
SON DAKİKA: Antalya’da yolcu otobüsünün yaptığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/5YQjMVmwzo— Pusholder (@pusholder) February 1, 2026
1 şubat yeni bir ay derken ayın ilk günü kaza haberleri peş peşe geldi— NİLÜFER (@nlf16) February 1, 2026
Bir kaza haberi de Burdur'dan.
İki araç kafa kafaya çarpıştı.
6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı.😢 #Burdur #Antalya #kaza pic.twitter.com/KgcAoSzBiX
