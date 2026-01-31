«Αν ο Τραμπ δεν βομβαρδίσει το Ιράν, θα δώσει θάρρος στην Τεχεράνη», εκτιμά ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας

Σαφές μήνυμα ότι η μη υλοποίηση των αμερικανικών απειλών κατά του Ιράν θα ενθαρρύνει περαιτέρω το θεοκρατικό καθεστώς έστειλε ο Χαλίντ μπιν Σαλμάν σε κλειστή ενημέρωση στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Axios