Politico: Οι ΗΠΑ εξετάζουν πλήρη αποκλεισμό στις εισαγωγές πετρελαίου στην Κούβα, στόχος η ανατροπή της κυβέρνησης στην Αβάνα

Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, η Κούβα είναι απόλυτα εξαρτημένη ενεργειακά από το Μεξικό - Μια τέτοια κίνηση θα βύθιζε στο χάος το νησί, οδηγώντας σε πολιτική αποσταθεροποίηση - Reuters: Όλα τα σενάρια στο τραπέζι