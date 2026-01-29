H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Η Γερμανία ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών εν μέσω γεωπολιτικών απειλών
Η Γερμανία ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών εν μέσω γεωπολιτικών απειλών
Νέος νόμος απαιτεί από εταιρείες ενέργειας, ύδρευσης και άλλους παρόχους βασικών υπηρεσιών αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας και αναφορά περιστατικών
Η Γερμανία προωθεί νέο νόμο για την προστασία κρίσιμων υποδομών, εντείνοντας τα μέτρα ασφαλείας εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία.
Το κοινοβούλιο θα ψηφίσει νομοθεσία που υποχρεώνει τις εταιρείες ενέργειας, ύδρευσης και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να μειώσουν την ευπάθειά τους σε τρομοκρατία, βιομηχανικά ατυχήματα, φυσικές καταστροφές και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Η δέσμη μέτρων στοχεύει στην ευθυγράμμιση της Γερμανίας με τις οδηγίες της ΕΕ, υποχρεώνοντας περίπου 1.700 παρόχους βασικών υπηρεσιών να ενισχύσουν την ασφάλεια, τα συστήματα συναγερμού και να διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου. Οι υποδομές αυτές καλύπτουν πάνω από 500.000 ανθρώπους σε τομείς όπως ενέργεια, νερό, τρόφιμα, υγεία, μεταφορές, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και διάθεση αποβλήτων.
Η πρωτοβουλία ήρθε μετά από εμπρηστική επίθεση σε καλώδιο υψηλής τάσης στο Βερολίνο, η οποία άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα για σχεδόνυπο μία εβδομάδα. Η κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών, γνωστών ως "Vulkangruppe". Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι η προστασία κρίσιμων υποδομών είναι πλέον προτεραιότητα, ζητώντας μετατόπιση από τη διαφάνεια προς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Παρά τη θετική ανταπόκριση ορισμένων ειδικών, άλλοι, όπως ο βουλευτής των Πρασίνων Κονσταντίν φον Νοτς, επικρίνουν το νομοσχέδιο ως καθυστερημένο και ανεπαρκές. Οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών θα πρέπει να αναφέρουν περιστατικά εντός 24 ωρών, να υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις εντός ενός μηνός και να διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους.
Η Γερμανία, με πάνω από 83 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό υποστηρικτή της Ουκρανίας και κόμβο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε για υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές μέσω καλωδίων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εκστρατειών παραπληροφόρησης.
Το μπλακ άουτ στο Βερολίνο έδειξε τις αλυσιδωτές συνέπειες μιας διακοπής υποδομών, καθώς επηρεάστηκαν τηλεπικοινωνίες, τηλεθέρμανση και τοπικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Ειδικοί όπως ο Ντάνιελ Χίλερ επισημαίνουν ότι η πλήρης προστασία είναι πρακτικά αδύνατη, καθιστώντας την ανθεκτικότητα και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης κρίσιμα στοιχεία της εθνικής άμυνας.
Ο Μάρτιν Σουλτς τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υποδομών είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της προστασίας τους.
Το κοινοβούλιο θα ψηφίσει νομοθεσία που υποχρεώνει τις εταιρείες ενέργειας, ύδρευσης και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να μειώσουν την ευπάθειά τους σε τρομοκρατία, βιομηχανικά ατυχήματα, φυσικές καταστροφές και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Η δέσμη μέτρων στοχεύει στην ευθυγράμμιση της Γερμανίας με τις οδηγίες της ΕΕ, υποχρεώνοντας περίπου 1.700 παρόχους βασικών υπηρεσιών να ενισχύσουν την ασφάλεια, τα συστήματα συναγερμού και να διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου. Οι υποδομές αυτές καλύπτουν πάνω από 500.000 ανθρώπους σε τομείς όπως ενέργεια, νερό, τρόφιμα, υγεία, μεταφορές, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και διάθεση αποβλήτων.
Η πρωτοβουλία ήρθε μετά από εμπρηστική επίθεση σε καλώδιο υψηλής τάσης στο Βερολίνο, η οποία άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα για σχεδόνυπο μία εβδομάδα. Η κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών, γνωστών ως "Vulkangruppe". Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι η προστασία κρίσιμων υποδομών είναι πλέον προτεραιότητα, ζητώντας μετατόπιση από τη διαφάνεια προς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Παρά τη θετική ανταπόκριση ορισμένων ειδικών, άλλοι, όπως ο βουλευτής των Πρασίνων Κονσταντίν φον Νοτς, επικρίνουν το νομοσχέδιο ως καθυστερημένο και ανεπαρκές. Οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών θα πρέπει να αναφέρουν περιστατικά εντός 24 ωρών, να υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις εντός ενός μηνός και να διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους.
Η Γερμανία, με πάνω από 83 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό υποστηρικτή της Ουκρανίας και κόμβο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε για υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές μέσω καλωδίων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εκστρατειών παραπληροφόρησης.
Το μπλακ άουτ στο Βερολίνο έδειξε τις αλυσιδωτές συνέπειες μιας διακοπής υποδομών, καθώς επηρεάστηκαν τηλεπικοινωνίες, τηλεθέρμανση και τοπικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Ειδικοί όπως ο Ντάνιελ Χίλερ επισημαίνουν ότι η πλήρης προστασία είναι πρακτικά αδύνατη, καθιστώντας την ανθεκτικότητα και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης κρίσιμα στοιχεία της εθνικής άμυνας.
Ο Μάρτιν Σουλτς τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υποδομών είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της προστασίας τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα