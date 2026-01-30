Με τις καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine
Πήρε την καρδιά άνδρα που αυτοκτόνησε, έκανε σχέση με τη χήρα του και 12 χρόνια μετά... πέθανε με τον ίδιο τρόπο
Πήρε την καρδιά άνδρα που αυτοκτόνησε, έκανε σχέση με τη χήρα του και 12 χρόνια μετά... πέθανε με τον ίδιο τρόπο
Όταν μια μεταμόσχευση καρδιάς κατέληξε σε τραγωδία - Πώς η επιστήμη εξηγεί την παράξενη ιστορία
Τον Μάρτιο του 1995, ένας Αμερικανός, ο Σόνι Γκράχαμ, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς, έπειτα από σοβαρή λοίμωξη που είχε καταστρέψει ανεπανόρθωτα την δική του. Ο 57χρονος έλαβε την καρδιά του Τέρι Κοτλ, ενός 33χρονου άνδρα που είχε δώσει τέλος στη ζωή του λίγες εβδομάδες νωρίτερα.
Η ιστορία, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Τα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχθηκαν με τρόπο που πολλοί χαρακτήρισαν ανατριχιαστικό. Σύμφωνα με τη Mirror, ο Σόνι Γκράχαμ, παντρεμένος επί τρεις δεκαετίες, χώρισε τη σύζυγό του και ανέπτυξε σχέση με τη χήρα του δότη της καρδιάς, τη Σέριλ Κοτλ, η οποία ήταν αρκετά νεότερή του.
Δώδεκα χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2008, η ιστορία πήρε μια σκοτεινή τροπή. Ο Σόνι Γκράχαμ έδωσε τέλος στη ζωή του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε αυτοκτονήσει και ο Τέρι Κοτλ. Η σύμπτωση αυτή προκάλεσε έντονα ερωτήματα και αναζωπύρωσε συζητήσεις γύρω από το αν επρόκειτο απλώς για μια τραγική αλληλουχία γεγονότων ή αν υπήρχε κάτι βαθύτερο που συνέδεε τις ζωές των δύο ανδρών.
Η θεωρία που μπορεί να εξηγεί όσα συνέβησανΣτο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων βρέθηκε μια θεωρία που αφορά την επιγενετική. Σύμφωνα με όσους την επικαλούνται, η μεταμόσχευση δεν μεταφέρει μόνο ένα όργανο, αλλά ενδεχομένως και στοιχεία της προσωπικότητας του δότη. Στην περίπτωση του Σόνι Γκράχαμ, φίλοι και γνωστοί ανέφεραν ότι μετά τη μεταμόσχευση παρουσίασε αλλαγές στις συνήθειές του, όπως μια ξαφνική προτίμηση στην μπύρα και στα hot dogs — γούστα που, σύμφωνα με το αφήγημα, είχε και ο Τέρι Κοτλ.
Το αν όλα αυτά αποτελούν απλές συμπτώσεις ή μέρος ενός ανεξήγητου ψυχολογικού μηχανισμού παραμένει ανοιχτό. Το βέβαιο είναι ότι η ιστορία των δύο ανδρών συνεχίζει να προκαλεί δέος και να εγείρει ερωτήματα, όχι τόσο για την ιατρική διάσταση της μεταμόσχευσης, όσο για τα όρια ανάμεσα στο σώμα, τη μνήμη και την ανθρώπινη μοίρα.
Η ζωή μετά τη μεταμόσχευση, πώς γνώρισε τη χήρα του δότη τουΕυγνώμων για τη νέα του καρδιά, ο Γκράχαμ άρχισε να γράφει επιστολές στην οικογένεια του δότη για να τους ευχαριστήσει. Τον Ιανουάριο του 1997, ο Γκράχαμ γνώρισε τη χήρα του δότη του, τη Σέριλ Κότλ, τότε 28 ετών, στο Τσάρλεστον.
«Ένιωσα σαν να τη γνώριζα χρόνια», είχε πει ο Γκράχαμ στην εφημερίδα The (Hilton Head) Island Packet για ρεπορτάζ το 2006. «Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της. Απλώς την κοιτούσα».
Το 2001, ο Γκράχαμ αγόρασε ένα σπίτι για την Κότλ και τα τέσσερα παιδιά της στη Βιντάλια. Τρία χρόνια αργότερα, παντρεύτηκαν, αφού ο Γκράχαμ συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση του διευθυντή εργοστασίου στην εταιρεία Hargray Communications στο Χίλτον Χεντ.
Από τους προηγούμενους γάμους τους, το ζευγάρι είχε συνολικά έξι παιδιά και έξι εγγόνια, διασκορπισμένα στη Νότια Καρολίνα και την Τζόρτζια.
Η Σέριλ Γκράχαμ, σήμερα 57 ετών, έχει εργαστεί σε αρκετές μονάδες παρηγορητικής φροντίδας στη Βιντάλια. Τηλεφωνικό μήνυμα που αφέθηκε την Κυριακή σε καταχώριση για τη Σέριλ και τον Σόνι Γκράχαμ στη Βιντάλια δεν απαντήθηκε άμεσα.
Φίλοι του Σόνι Γκράχαμ είπαν ότι θα τον θυμούνται για την προθυμία του να βοηθά τους ανθρώπους.
«Κάθε φορά που κάποιος είχε ένα πρόβλημα, η πρώτη αντίδραση ήταν: “Πάρε τον Σόνι Γκράχαμ”», είπε ο Μπιλ Κάρσον, φίλος του Γκράχαμ για περισσότερα από 40 χρόνια. «Δεν είχε σημασία αν είχες σκάσει λάστιχο στην άκρη του δρόμου ή αν δεν δούλευε το πλυντήριό σου. Δεν χρειαζόταν καν να σε γνωρίζει για να σε βοηθήσει».
