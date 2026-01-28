H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5% με 3,75%
Αμετάβλητα τα αμερικανικά επιτόκια -Διχασμένο παραμένει, πάντως, το συμβούλιο κρατώντας έτσι θολό το τοπίο των επόμενων βημάτων νομισματικής πολιτικής
Μετά από τρεις περικοπές πέρυσι, η Federal Reserve κράτησε στάση αναμονής στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, με τα μέλη της FOMC να επιλέγουν να αγνοήσουν την τεράστια πίεση που δέχονται από τον Λευκό Οίκο για χαμηλότερο κόστος δανεισμού, προτιμώντας να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η αμερικανική οικονομία. Έτσι, τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα στο εύρος του 3,5-3,75%.
Η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδίασε την αγορά, δεδομένου πως αναλυτές και traders έδιναν σχεδόν μηδενικές πιθανότητες αναπροσαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Αν και τα προγνωστικά εξακολουθούν να «βλέπουν» τουλάχιστον δύο μειώσεις ύψους 25 μονάδων βάσης μέχρι τα τέλη της χρονιάς.
Οι περσινές περικοπές είχαν στόχο να στηρίξουν την οικονομία και να αποτρέψουν μια απότομη επιδείνωση στην αγορά εργασίας, αφού η απασχόληση είχε επιβραδυνθεί σχεδόν σε επίπεδα στασιμότητας μετά την καταιγίδα των δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο.
Πλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί και η οικονομία ανακάμπτει. Όμως, ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed κρατώντας επιφυλακτικό μεγάλο μέρος του συμβουλίου.
Πάντως, όπως και στις τελευταίες συναντήσεις, το συμβούλιο παραμένει διχασμένο με τα φιλο-τραμπικά στελέχη να επιμένουν ότι η οικονομία χρειάζεται περαιτέρω νομισματική τόνωση και τα γεράκια να εστιάζουν στον υψηλό πληθωρισμό, με τη ζυγαριά να κλίνει για την ώρα σαφώς υπέρ των τελευταίων.
