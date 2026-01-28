Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις
ΚΟΣΜΟΣ
Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις

H φωτιά ξεκίνησε εχθές το βράδυ στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes και εξαπλώθηκε σε γειτονικό κτίριο

Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.



Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
