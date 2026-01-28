Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις
H φωτιά ξεκίνησε εχθές το βράδυ στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes και εξαπλώθηκε σε γειτονικό κτίριο
Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.
Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.
«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
🇫🇷 COURCHEVEL INCENDIE DE L'HÔTEL DES GRANDES ALPES.— Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) January 28, 2026
270 personnes ont dû être évacuées en tout, avec également celles présentes dans l'hôtel Lana. 115 pompiers sont mobilisés.
Le feu s'est déclaré au niveau de la toiture de cet établissement 5 étoiles. La centaine de personnes… pic.twitter.com/3ezEZfHXB0
