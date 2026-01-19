Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Επτά νεκροί και 20 τραυματίες από την έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ, όπως ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα.
Η έκρηξη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε πολλούς πολίτες. Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της ΜΚΟ, όπου τους παρέχεται άμεση ιατρική φροντίδα.
Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident.— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026
It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant.
There have been fatalities and injuries.
The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu
🚨 BIG BREAKING 🚨— Kushal Sharma (@KushalSharma_89) January 19, 2026
Massive explosion hit a Chinese hotel in Kabul’s Shahr-e-Naw area in Afghanistan, causing several casualties. Exact nature of blast is still under investigation. pic.twitter.com/s7JiwM5P8Z
