Επτά νεκροί και 20 τραυματίες από την έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν Έκρηξη

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ, όπως ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε πολλούς πολίτες. Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της ΜΚΟ, όπου τους παρέχεται άμεση ιατρική φροντίδα.

