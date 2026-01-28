Τραμπ: «Ακόμη μια αρμάδα πλέει όμορφα προς το Ιράν, ελπίζω ότι θα κλείσουν συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, πως άλλη μια αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει πως η Τεχεράνη θα κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του.

«Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία», πρόσθεσε.
