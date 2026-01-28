Τραμπ: «Ακόμη μια αρμάδα πλέει όμορφα προς το Ιράν, ελπίζω ότι θα κλείσουν συμφωνία»
Τραμπ: «Ακόμη μια αρμάδα πλέει όμορφα προς το Ιράν, ελπίζω ότι θα κλείσουν συμφωνία»
Ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, πως άλλη μια αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει πως η Τεχεράνη θα κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.
«Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του.
«Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία», πρόσθεσε.
«Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του.
«Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα