Δεν πέρασαν από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση οι προτάσεις μομφής κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλική εθνοσυνέλευση Πρόταση μομφής Σεμπαστιάν Λεκορνί

Δεν πέρασαν από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση οι προτάσεις μομφής κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί

Αφορμή ήταν η κυβερνητική απόφαση να προχωρήσει στην έγκριση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση δεν ενέκρινε τις δύο προτάσεις μομφής κατά του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή την κυβερνητική απόφαση να προχωρήσει στην έγκριση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 κάνοντας χρήση του άρθρου 49.3 του γαλλικού Συντάγματος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να νομοθετεί χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση.

Η πρώτη πρόταση μομφής είχε κατατεθεί από τα κόμματα της αριστεράς πλην του σοσιαλιστικού και έλαβε 267 ψήφους υπέρ έναντι 289 που ήταν ο αναγκαίος για την έγκρισή της αριθμός ψήφων.

Η δεύτερη πρόταση μομφής κατατέθηκε από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την υπερψήφισαν 140 βουλευτές.

