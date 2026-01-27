Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Ρολόι της Αποκάλυψης: Μόλις 85 δευτερόλεπτα χωρίζουν την ανθρωπότητα από την ολική καταστροφή
Ρολόι της Αποκάλυψης: Μόλις 85 δευτερόλεπτα χωρίζουν την ανθρωπότητα από την ολική καταστροφή
Η ανθρωπότητα πλησιάζει ακόμη πιο κοντά στην εξαφάνιση – Οι επιστήμονες προχώρησαν το ρολόι 4 δευτερόλεπτα μπροστά, που είναι η μικρότερη απόσταση που έχει φτάσει ποτέ από τα μεσάνυχτα στα 79 χρόνια ιστορίας του
Πιο κοντά στην ολική καταστροφή από ποτέ βρίσκεται το Ρολόι της Αποκάλυψης, που εδώ και δεκαετίες μετρά αντίστροφα προς το τέλος του κόσμου.
Σήμερα Τρίτη (27.1.2026), επιστήμονες του Bulletin of the Atomic Scientists προχώρησαν το συμβολικό ρολόι τέσσερα δευτερόλεπτα μπροστά, στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Όπως εξήγησαν, είναι η μικρότερη απόσταση που έφτασε ποτέ το ρολόι από τα μεσάνυχτα, εδώ και 79 χρόνια ιστορίας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανθρωπότητα δεν έχει βρεθεί ποτέ της αντιμέτωπη με τόσο σοβαρή απειλή παγκόσμιας καταστροφής όσο το 2026.
Η ομάδα που καθορίζει κάθε χρόνο τη θέση των δεικτών επικαλέστηκε πολλαπλές απειλές για τη διεθνή σταθερότητα, όπως τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και τις νέες τεχνολογίες υψηλού ρίσκου.
Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Αλεξάντρα Μπελ δήλωσε: «Κάθε δευτερόλεπτο μετρά και ο χρόνος μας τελειώνει. Είναι μια σκληρή αλήθεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Ο κόσμος μας δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά τόσο κοντά στα μεσάνυχτα».
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει ως έδρα το Σικάγο. Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης διατηρούσαν τον διαρκή φόβο ενός πυρηνικού αφανισμού.
Μέχρι το 2020, το ρολόι δεν είχε πλησιάσει ποτέ λιγότερο από δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Το 2011, το ρολόι βρισκόταν 6 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Πλέον, είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που το ρολόι τα πλησιάζει. Τα μεσάνυχτα είναι το υποθετικό σημείο στο οποίο ο κόσμος τελειώνει, καθώς εκτιμά πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα από την πλήρη εξαφάνιση σε θεωρητικό επίπεδο.
Η μετακίνηση κατά τέσσερα δευτερόλεπτα αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή από το 2023, όταν οι επιστήμονες το μετέφεραν από τα 100 στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε φορά που το Ρολόι της Αποκάλυψης προχωρά μπροστά, αυτό ερμηνεύεται ως αποτυχία της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις παγκόσμιες απειλές του προηγούμενου έτους.
Όταν οι δείκτες πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο κόσμος έχει έρθει πιο κοντά στην αυτοκαταστροφή. Όταν απομακρύνονται, ουσιαστικά υποδηλώνουν τη μείωση των κινδύνων παγκόσμιας καταστροφής. πάρχουν και χρονιές όπου οι δείκτες δεν μετακινούνται καθόλου, κάτι που σημαίνει ότι οι διεθνείς απειλές και εντάσεις δεν έχουν επιδεινωθεί ούτε βελτιωθεί.
Πέρυσι, το ρολόι είχε τοποθετηθεί στα 89 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, της απειλής πυρηνικού πολέμου, της κλιματικής αλλαγής, της πιθανότητας πανδημίας γρίπης των πτηνών και της λεγόμενης «κούρσας εξοπλισμών» στην τεχνητή νοημοσύνη.
Σήμερα Τρίτη (27.1.2026), επιστήμονες του Bulletin of the Atomic Scientists προχώρησαν το συμβολικό ρολόι τέσσερα δευτερόλεπτα μπροστά, στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Όπως εξήγησαν, είναι η μικρότερη απόσταση που έφτασε ποτέ το ρολόι από τα μεσάνυχτα, εδώ και 79 χρόνια ιστορίας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανθρωπότητα δεν έχει βρεθεί ποτέ της αντιμέτωπη με τόσο σοβαρή απειλή παγκόσμιας καταστροφής όσο το 2026.
Πολλαπλές απειλές
Η ομάδα που καθορίζει κάθε χρόνο τη θέση των δεικτών επικαλέστηκε πολλαπλές απειλές για τη διεθνή σταθερότητα, όπως τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και τις νέες τεχνολογίες υψηλού ρίσκου.
Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Αλεξάντρα Μπελ δήλωσε: «Κάθε δευτερόλεπτο μετρά και ο χρόνος μας τελειώνει. Είναι μια σκληρή αλήθεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Ο κόσμος μας δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά τόσο κοντά στα μεσάνυχτα».
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει ως έδρα το Σικάγο. Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης διατηρούσαν τον διαρκή φόβο ενός πυρηνικού αφανισμού.
Τα μεσάνυχτα είναι το σημείο που ο κόσμος τελειώνει
Μέχρι το 2020, το ρολόι δεν είχε πλησιάσει ποτέ λιγότερο από δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Το 2011, το ρολόι βρισκόταν 6 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Πλέον, είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που το ρολόι τα πλησιάζει. Τα μεσάνυχτα είναι το υποθετικό σημείο στο οποίο ο κόσμος τελειώνει, καθώς εκτιμά πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα από την πλήρη εξαφάνιση σε θεωρητικό επίπεδο.
Η μετακίνηση κατά τέσσερα δευτερόλεπτα αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή από το 2023, όταν οι επιστήμονες το μετέφεραν από τα 100 στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε φορά που το Ρολόι της Αποκάλυψης προχωρά μπροστά, αυτό ερμηνεύεται ως αποτυχία της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις παγκόσμιες απειλές του προηγούμενου έτους.
Όταν οι δείκτες πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο κόσμος έχει έρθει πιο κοντά στην αυτοκαταστροφή. Όταν απομακρύνονται, ουσιαστικά υποδηλώνουν τη μείωση των κινδύνων παγκόσμιας καταστροφής. πάρχουν και χρονιές όπου οι δείκτες δεν μετακινούνται καθόλου, κάτι που σημαίνει ότι οι διεθνείς απειλές και εντάσεις δεν έχουν επιδεινωθεί ούτε βελτιωθεί.
Εντάσεις και συγκρούσεις
Πέρυσι, το ρολόι είχε τοποθετηθεί στα 89 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, της απειλής πυρηνικού πολέμου, της κλιματικής αλλαγής, της πιθανότητας πανδημίας γρίπης των πτηνών και της λεγόμενης «κούρσας εξοπλισμών» στην τεχνητή νοημοσύνη.
Το 2026 ξέσπασαν πολλαπλές συγκρούσεις, όπου οι ΗΠΑ είχαν εμπλοκή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και συνέλαβε τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του σε μυστική επιχείρηση στο Καράκας.
Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί ακόμη και μεταξύ των ΗΠΑ και συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, που είναι έδαφος της Δανίας, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας έναντι της Ρωσίας και της Κίνας.
Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί ακόμη και μεταξύ των ΗΠΑ και συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, που είναι έδαφος της Δανίας, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας έναντι της Ρωσίας και της Κίνας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα