Ρολόι της Αποκάλυψης: Μόλις 85 δευτερόλεπτα χωρίζουν την ανθρωπότητα από την ολική καταστροφή

Η ανθρωπότητα πλησιάζει ακόμη πιο κοντά στην εξαφάνιση – Οι επιστήμονες προχώρησαν το ρολόι 4 δευτερόλεπτα μπροστά, που είναι η μικρότερη απόσταση που έχει φτάσει ποτέ από τα μεσάνυχτα στα 79 χρόνια ιστορίας του