Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ζητά έρευνα εις βάρος του TikTok, μετά από καταγγελίες ότι λογοκρίνει περιεχόμενο επικριτικό προς τον Τραμπ

Η έρευνα αφορά σε αναρτήσεις σχετικά με τον θανάσιμο τραυματισμό του Άλεξ Πρέτι από μέλος της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης - Η πλατφόρμα παραδέχθηκε ότι υπήρξαν προβλήματα αλλά τα απέδωσε σε βλάβη ηλεκτροδότησης σε κέντρο δεδομένων