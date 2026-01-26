Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας
και ηγέτης του κόμματος Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι
, θεωρεί ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
θα ήταν σοφό να υπογράψει αμέσως μια ειρηνευτική συμφωνία.
«Μετά από όλα τα χρήματα, τις προσπάθειες και τη βοήθεια που έχει λάβει, ο Ζελένσκι εξακολουθεί να τολμά να διαμαρτύρεται. Φίλε μου, χάνεις τον πόλεμο, χάνεις ανθρώπους, χάνεις την εμπιστοσύνη και την αξιοπρέπεια. Υπόγραψε μια ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό
», δήλωσε ο Σαλβίνι σε ομιλία του κόμματός του σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για αναποφασιστικότητα σε πολιτικά θέματα.
Ένας άλλος αναπληρωτής πρωθυπουργός τη Ιταλλίας, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, χαρακτήρισε αυτές τις παρατηρήσεις «αχάριστες» προς την ΕΕ.
Ο Σαλβίνι υποστηρίζει εδώ και καιρό τον τερματισμό των προμηθειών όπλων στο Κίεβο. Ταυτόχρονα, το κόμμα του ψήφισε στο κοινοβούλιο ένα διάταγμα που παρατείνει τη βοήθεια προς την Ουκρανία
μέχρι το τέλος του έτους, σημειώνοντας ότι η βοήθεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των πολιτών.
Ο Σαλβίνι έχει επικρίνει και στο παρελθόν το ουκρανικό καθεστώς μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς, χαρακτηρίζοντάς το ως έναν ακόμη λόγο για να σταματήσει η βοήθεια.