Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τη σφοδρή χιονοκαταιγίδα στις ΗΠΑ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αρκετές πολιτείες, δείτε βίντεο
Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), σήμερα αναμένονται περισσότερες χιονοπτώσεις, πάγο και βροχή την ώρα που 20 πολιτείες και η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Κάποιοι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πρόκειται για τη χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Επικρατούν πολικές θερμοκρασίες, σημαντικές χιονοπτώσεις και συγκέντρωση πάγου με ενδεχομένως «καταστροφικές» επιπτώσεις, σύμφωνα με τη NWS.
#WinterStorm in the #USA is hitting states from the #South to the #Northeast ❄️— خبرنگار آزاد (@Af_Journalist) January 26, 2026
Over 1 million people are without #power ⚡ and tens of thousands of #flights ✈️ have been canceled.
Ice on #wires and #cables is weakening the electrical grid ⛄#Winter #Snow #Rain #Cold #Ice pic.twitter.com/X460GN9Xew
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους.
«Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αίτια του θανάτου τους, τίποτε δεν υπενθυμίζει πιο έντονα τον μεγάλο κίνδυνο του ακραίου κρύου και την ευαλωτότητα πολλών κατοίκων, ιδίως των αστέγων της Νέας Υόρκης», τόνισε.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ο Μαμντάνι φαίνεται να προσπαθεί να καθαρίσει τους καλυμμένους με πυκνό χιόνι δρόμους στη Νέα Υόρκη.
New York Mayor Zohran Mamdani clears the way after the city experienced its biggest snow storm in 5 years. pic.twitter.com/t94evXZYZ6— The National (@TheNationalNews) January 26, 2026
Στο Τέξας οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος έφηβος μετά από δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο ακόμη άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα, όπως επεσήμανε το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.
Η ιστοσελίδα PowerOutage.com σημειώνει πως περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Στο Τενεσί περισσότεροι από 300.000 οικιακοί και εμπορικοί πελάτες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω ενός κομμάτι πάγου, ενώ στη Λουιζιάνα, το Μισισίπι και τη Τζόρτζια καταγράφονταν σε καθεμία πάνω από 100.000 διακοπές ηλεκτροδότησης.
👁️🗨️ | Tormenta invernal causa apagones masivos en 🇺🇸 #EstadosUnidos. Las líneas eléctricas colapsaron por el hielo y más de 1 millón de clientes permanecen sin electricidad.#Tennessee #Mississippi #Luisiana #USA #Sinluz #Apagón #Blackout pic.twitter.com/OEzgSbEGrl— El Humano Inerte (@elhumanoinerte) January 26, 2026
«Αποφύγετε να βγείτε στον δρόμο εκτός κι αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη», έγραψε η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Τέξας στο Χ.
🚨❄️ Texas A&M Forest Service Supports Statewide Winter Weather Response ❄️🚨— Texan Report (@TexanReport) January 24, 2026
Texas — The Texas A&M Forest Service is assisting the state’s winter weather response in coordination with the Texas Division of Emergency Management and other partner agencies.
According to… pic.twitter.com/a2QfUGNTro
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλές πολιτείεςΗ καταιγίδα κινείτο χθες προς τα βορειοανατολικά, με σφοδρές χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη.
Παχύ στρώμα χιονιού καλύπτει τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Ουάσινγκτον, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
A powerful winter storm swept through Washington, DC, covering streets, parks, and landmarks in heavy snow. Despite freezing temperatures, residents embraced the rare winter scenes, from snowball fights and skiing near the monument to sliding down snowy slopes as pedestrians… pic.twitter.com/FzUlY2gwcZ— Pakistan TV Digital (@PakistanTVcom) January 26, 2026
«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να διατηρούμε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Παραμείνετε ασφαλείς και ζεστοί!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.
Αρκετά μεγάλα αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη είχαν ουσιαστικά παραλύσει, ενώ περισσότερες από 19.000 πτήσεις με προορισμό ή αναχώρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.
Η καταιγίδα συνδέεται με παραμόρφωση του πολικού στροβίλου, μιας μάζας αέρα που συνήθως κυκλοφορεί πάνω από τον Βόρειο Πόλο, αλλά αυτή τη φορά επεκτάθηκε προς τα νότια.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αυξανόμενη συχνότητα αυτών των διαταραχών στον πολικό στρόβιλο ενδέχεται να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αν και το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και ενδέχεται να επηρεάζεται και από τη φυσική μεταβλητότητα.
🚨#BREAKING: CHAOS AT LAGUARDIA! AIRLINES CANCEL 888 FLIGHTS IN/OUT OF NEW YORK CITY'S LGA AIRPORT TODAY — THAT'S 93% OF THE FULL DAY'S SCHEDULE!— TIMES ALERTS (@TimesB29989108) January 25, 2026
Massive winter storm grounds nearly all operations amid crippling ice & snow across the Northeast.#BreakingNews #FlightCancellations https://t.co/YchB5NfbWn pic.twitter.com/u8JzrVWsVi
Ο Τραμπ, γνωστός για τις απόψεις του με τις οποίες αμφισβητεί την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, εκμεταλλεύθηκε την καταιγίδα αυτή για να επαναλάβει εκ νέου τον σκεπτικισμό του: «Μπορούν, παρακαλώ, οι περιβαλλοντικοί “εξεγερμένοι” να μου εξηγήσουν: ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ;».
Οι αρχές προειδοποίησαν για ψύχος δυνητικά θανατηφόρο που ενδέχεται να διαρκέσει μία εβδομάδα μετά την καταιγίδα, ιδίως στις Βόρειες Μεγάλες Πεδιάδες και σε άλλες περιοχές του κεντρικού τμήματος της χώρας, όπου η αισθητή θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει τους -45°C.
