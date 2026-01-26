Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τη σφοδρή χιονοκαταιγίδα στις ΗΠΑ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αρκετές πολιτείες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Νεκροί Διακοπή ρεύματος Ηλεκτρικό ρεύμα Ακυρώσεις πτήσεων Αεροδρόμια Χιονοπτώσεις Κρύο Χιόνι

Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τη σφοδρή χιονοκαταιγίδα στις ΗΠΑ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αρκετές πολιτείες, δείτε βίντεο

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί

Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τη σφοδρή χιονοκαταιγίδα στις ΗΠΑ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αρκετές πολιτείες, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της σφοδρής χειμερινής καταιγίδας που πλήττει τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), σήμερα αναμένονται περισσότερες χιονοπτώσεις, πάγο και βροχή την ώρα που 20 πολιτείες και η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κάποιοι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πρόκειται για τη χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Επικρατούν πολικές θερμοκρασίες, σημαντικές χιονοπτώσεις και συγκέντρωση πάγου με ενδεχομένως «καταστροφικές» επιπτώσεις, σύμφωνα με τη NWS.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους.

«Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αίτια του θανάτου τους, τίποτε δεν υπενθυμίζει πιο έντονα τον μεγάλο κίνδυνο του ακραίου κρύου και την ευαλωτότητα πολλών κατοίκων, ιδίως των αστέγων της Νέας Υόρκης», τόνισε.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ο Μαμντάνι φαίνεται να προσπαθεί να καθαρίσει τους καλυμμένους με πυκνό χιόνι δρόμους στη Νέα Υόρκη.

Κλείσιμο
Στο Τέξας οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος έφηβος μετά από δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο ακόμη άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα, όπως επεσήμανε το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Η ιστοσελίδα PowerOutage.com σημειώνει πως περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Τενεσί περισσότεροι από 300.000 οικιακοί και εμπορικοί πελάτες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω ενός κομμάτι πάγου, ενώ στη Λουιζιάνα, το Μισισίπι και τη Τζόρτζια καταγράφονταν σε καθεμία πάνω από 100.000 διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές από το Τέξας ως τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νέα Υόρκη κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

«Αποφύγετε να βγείτε στον δρόμο εκτός κι αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη», έγραψε η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Τέξας στο Χ.


Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλές πολιτείες

Η καταιγίδα κινείτο χθες προς τα βορειοανατολικά, με σφοδρές χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη.

Παχύ στρώμα χιονιού καλύπτει τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Ουάσινγκτον, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να διατηρούμε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Παραμείνετε ασφαλείς και ζεστοί!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.


Αρκετά μεγάλα αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη είχαν ουσιαστικά παραλύσει, ενώ περισσότερες από 19.000 πτήσεις με προορισμό ή αναχώρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Η καταιγίδα συνδέεται με παραμόρφωση του πολικού στροβίλου, μιας μάζας αέρα που συνήθως κυκλοφορεί πάνω από τον Βόρειο Πόλο, αλλά αυτή τη φορά επεκτάθηκε προς τα νότια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αυξανόμενη συχνότητα αυτών των διαταραχών στον πολικό στρόβιλο ενδέχεται να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αν και το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και ενδέχεται να επηρεάζεται και από τη φυσική μεταβλητότητα.

Ο Τραμπ, γνωστός για τις απόψεις του με τις οποίες αμφισβητεί την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, εκμεταλλεύθηκε την καταιγίδα αυτή για να επαναλάβει εκ νέου τον σκεπτικισμό του: «Μπορούν, παρακαλώ, οι περιβαλλοντικοί “εξεγερμένοι” να μου εξηγήσουν: ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ;».

Οι αρχές προειδοποίησαν για ψύχος δυνητικά θανατηφόρο που ενδέχεται να διαρκέσει μία εβδομάδα μετά την καταιγίδα, ιδίως στις Βόρειες Μεγάλες Πεδιάδες και σε άλλες περιοχές του κεντρικού τμήματος της χώρας, όπου η αισθητή θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει τους -45°C.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης