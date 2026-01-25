Παραλύουν οι ΗΠΑ από το πολικό ψύχος και την χιονοκαταιγίδα, 4 νεκροί και δεκάδες πολιτείες σε συναγερμό, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Σκηνικόθυμίζουν οι, καθώς θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους -έχουν παραλύσει την καθημερινότητα. Οι μετακινήσεις έχουν ουσιαστικά διακοπεί, μεκαι τογια οδηγούς και πεζούς.Ήδη τουλάχιστον. Ανάμεσά τους και έναςαπό το Μίτσιγκαν, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός 20 ώρες μετά την εξαφάνισή του, ενώ μάρυρες αναφέρουν ότι τον είδαν να κυκλοφορεί χωρίς παλτό.Ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «», επισημαίνοντας ότιΕίναι η πρώτη φορά, που τόσο μεγάλος αριθμός κομητειών έχει τεθεί υπό προειδοποίηση για, η οποία, επηρεάζοντας συνολικάΤα ακραία φαινόμενα έχουν πλήξει σοβαρά και τα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στιςΠαράλληλα, σχεδόν, ενώ δεκάδεςή τροποποιηθεί λόγω του χιονιά και του παγετού.Την ίδια ώρα, καθώς καταγράφονται πτώσεις δέντρων, καλωδίων ηλεκτροδότησης και τροχαία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οιοι οποίοι σε συνδυασμό με τις «πολικές» θερμοκρασίες