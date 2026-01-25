Παραλύουν οι ΗΠΑ από το πολικό ψύχος και την χιονοκαταιγίδα, 4 νεκροί και δεκάδες πολιτείες σε συναγερμό, δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ακραίες θερμοκρασίες ακόμα και -30 βαθμών, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων συνθέτουν το σκηνικό

Σκηνικό Βόρειου Πόλου θυμίζουν οι κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους -30 βαθμούς Κελσίου και πυκνές χιονοπτώσεις έχουν παραλύσει την καθημερινότητα. Οι μετακινήσεις έχουν ουσιαστικά διακοπεί, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται και το οδικό δίκτυο να μετατρέπεται σε παγίδα για οδηγούς και πεζούς.

Ήδη τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ψύχους στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσά τους και ένας 19χρονος φοιτητής από το Μίτσιγκαν, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός 20 ώρες μετά την εξαφάνισή του, ενώ μάρυρες αναφέρουν ότι τον είδαν να κυκλοφορεί χωρίς παλτό. 

Ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «καταιγίδα του αιώνα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία.

Είναι η πρώτη φορά, που τόσο μεγάλος αριθμός κομητειών έχει τεθεί υπό προειδοποίηση για ακραία χιονοθύελλα, η οποία ακολουθεί διαδρομή περίπου 2.200 μιλίων, επηρεάζοντας συνολικά 37 πολιτείες.

LIVE Cameras Tracking New Jersey Snow From Monster Winter Storm In Chasing Beast Truck | FOX Weather


Τα ακραία φαινόμενα έχουν πλήξει σοβαρά και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Σχεδόν 1.000.000 σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις τηλεπικοινωνίες.

Παράλληλα, σχεδόν 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων έχουν ανασταλεί ή τροποποιηθεί λόγω του χιονιά και του παγετού.

Την ίδια ώρα οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς καταγράφονται πτώσεις δέντρων, καλωδίων ηλεκτροδότησης και τροχαία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι «παγωμένοι» άνεμοι, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις «πολικές» θερμοκρασίες αυξάνουν δραματικά την αίσθηση του ψύχους.



Μεταξύ των πολιτειών που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το Μισισίπι, η Λουιζιάνα και το Τέξας, ενώ αρκετές ακόμα περιοχές παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να δεχθεί 20 έως 30 εκατοστά χιονιού έως αύριο Δευτέρα.

Λόγω των ακραίων συνθηκών, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, μέτρο που υιοθετούν και άλλες πολιτείες. Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ τις επόμενες ώρες στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η Ουάσινγκτον, η Φιλαδέλφεια και η Βοστώνη.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες Σάββατο στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.

 Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.

«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.


Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

 Δείτε φωτογραφίες και βίντεο 



Monster winter storm unleashes widespread chaos across the country

Fierce winter storm descends on Southern Plains

Massive winter storm dumps snow and ice across the U.S.

Videos show the winter storm descending on parts of the U.S.


