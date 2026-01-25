Παραλύουν οι ΗΠΑ από το πολικό ψύχος και την χιονοκαταιγίδα, 4 νεκροί και δεκάδες πολιτείες σε συναγερμό, δείτε βίντεο
Ακραίες θερμοκρασίες ακόμα και -30 βαθμών, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων συνθέτουν το σκηνικό
Ήδη τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ψύχους στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσά τους και ένας 19χρονος φοιτητής από το Μίτσιγκαν, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός 20 ώρες μετά την εξαφάνισή του, ενώ μάρυρες αναφέρουν ότι τον είδαν να κυκλοφορεί χωρίς παλτό.
Ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «καταιγίδα του αιώνα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία.
Είναι η πρώτη φορά, που τόσο μεγάλος αριθμός κομητειών έχει τεθεί υπό προειδοποίηση για ακραία χιονοθύελλα, η οποία ακολουθεί διαδρομή περίπου 2.200 μιλίων, επηρεάζοντας συνολικά 37 πολιτείες.
Τα ακραία φαινόμενα έχουν πλήξει σοβαρά και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Σχεδόν 1.000.000 σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις τηλεπικοινωνίες.
This video shows the evolution of the last 24 hours of power outages with the ongoing ice storm. As of 7:00 AM EST Jan 25, there are close to 600K customers without power and climbing. pic.twitter.com/WOFO9pYi6Q— PowerOutage.us (@PowerOutage_us) January 25, 2026
Την ίδια ώρα οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς καταγράφονται πτώσεις δέντρων, καλωδίων ηλεκτροδότησης και τροχαία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι «παγωμένοι» άνεμοι, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις «πολικές» θερμοκρασίες αυξάνουν δραματικά την αίσθηση του ψύχους.
Fifth Avenue in front of the Flatiron Building during Sunday's snowstorm in New York City #newyork #newyorkcity #nyc #snow #WinterStorm pic.twitter.com/7ENrPJAZme— Gary Hershorn (@GaryHershorn) January 25, 2026
CRIPPLING ICE STORM triggers power outages across Oxford, Mississippi. Power flashes lighting up the sky, trees and power lines covered with nearly an inch of ice, and 12-18 more hours of even heavier freezing rain to go#ice #icestorm #winterstorm pic.twitter.com/iAKe252Zwq— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) January 25, 2026
Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες Σάββατο στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.
A huge #IceStorm & #Snowstorm2026 🌀🥶❄️— BWS/Jim NR Dale (@BritWeatherSvs) January 24, 2026
is getting underway in the US & will cripple large parts of the country for days to come. Classic mild/moist air hitting cold/frigid air situation, made worse by +warmer oceans/climate change. It’s not like nobody warned them! 🌍 pic.twitter.com/ilcrL6dVxu
🇺🇸 CYBERTRUCKS SPINNING DONUTS ON ICY STREETS— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 25, 2026
Winter storm turned Dallas into a snowy playground.
These Cybertruck drivers are straight-up owning it, doing epic spins and donuts right in the middle of the roads like it's a rally.
Source: @Tesla pic.twitter.com/rFTVgzZEv0
«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 24, 2026
( Donald J. Trump - Jan 24 2026, 4:42 PM ET )
I have just approved Emergency Declarations for Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana, and West Virginia. … pic.twitter.com/LLGO9wemNe
#tspotter #icestorm #nashville pic.twitter.com/LYXdP4pjSI— Jeri (@jeribbby94) January 25, 2026
#Snowfall #Snowstorm2026 en direct de #NewYork pic.twitter.com/zGv3FdZgRe— Sandra Muller (@LettreAudio) January 25, 2026
#NewYork #Snowstorm2026 pic.twitter.com/LQ2GR445b6— Trooper_Jay (@azie205) January 25, 2026
As we live through the #Snowstorm2026 in #NewYork, my heart is out to people who live in the street, those I see sleeping on pavements.— Nyaradzayi Gumbonzvanda (@vanyaradzayi) January 25, 2026
Those in extreme poverty in the midst of plenty, those with mental health and disability, often scantly covered. It scars my soul.
Praying… pic.twitter.com/Jxpub3rSmZ
Snow ending at 10 p.m. tonight.— Amy Colbert (@AmyCPhotos) January 25, 2026
I'm going to say 🤔 1 foot ❄️ total.
Haven't seen snow like this in years.#Snowstorm2026 pic.twitter.com/7MoUV2IGU5
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr