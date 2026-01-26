Μακελειό σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Μεξικό με τουλάχιστον 11 νεκρούς

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ερασιτεχνικό ματς στη Σαλαμάνκα του Γουαναχουάτο τραυματίζοντας γυναίκες και παιδιά - Επιχείρηση χωρίς συλλήψεις μέχρι στιγμής

Σε λουτρό αίματος μετατράπηκε ερασιτεχνικός ποδοσφαιρικός αγώνας στην πόλη Σαλαμάνκα της πολιτείας Γουαναχουάτο στο κεντρικό Μεξικό, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 12. Η περιοχή συγκαταλέγεται στις πλέον πληττόμενες από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 17:20 τοπική ώρα, την ώρα που διεξαγόταν ερασιτεχνικός ποδοσφαιρικός αγώνας στα γήπεδα Campos de las Cabañas, στη συνοικία Loma de Flores.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένοπλοι έφτασαν στο σημείο με δύο αγροτικά οχήματα. Τέσσερις από αυτούς κατέβηκαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τους παρευρισκόμενους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν αρκετά λεπτά και ακούστηκαν μέχρι την πόλη Ιραπουάτο, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων.




Χάος στο γήπεδο και δεκάδες κάλυκες

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν χαοτική, με σορούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίες να καλούν σε βοήθεια και συγγενείς να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Στο σημείο εντοπίστηκαν περίπου 100 κάλυκες.

Παραϊατρικό προσωπικό επιβεβαίωσε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ένα ακόμη θύμα υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά σε νοσοκομείο. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, με αρκετούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Επιχείρηση χωρίς συλλήψεις μέχρι στιγμής


Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Μεξικανικού Στρατού, της Εθνοφρουράς, της Πολιτειακής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας Σαλαμάνκα. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή, οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης, τα οποία παραμένουν άγνωστα.
