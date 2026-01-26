Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μακελειό σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Μεξικό με τουλάχιστον 11 νεκρούς
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ερασιτεχνικό ματς στη Σαλαμάνκα του Γουαναχουάτο τραυματίζοντας γυναίκες και παιδιά - Επιχείρηση χωρίς συλλήψεις μέχρι στιγμής
Σε λουτρό αίματος μετατράπηκε ερασιτεχνικός ποδοσφαιρικός αγώνας στην πόλη Σαλαμάνκα της πολιτείας Γουαναχουάτο στο κεντρικό Μεξικό, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 12. Η περιοχή συγκαταλέγεται στις πλέον πληττόμενες από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα.
Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 17:20 τοπική ώρα, την ώρα που διεξαγόταν ερασιτεχνικός ποδοσφαιρικός αγώνας στα γήπεδα Campos de las Cabañas, στη συνοικία Loma de Flores.
Σύμφωνα με τις αρχές, ένοπλοι έφτασαν στο σημείο με δύο αγροτικά οχήματα. Τέσσερις από αυτούς κατέβηκαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τους παρευρισκόμενους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν αρκετά λεπτά και ακούστηκαν μέχρι την πόλη Ιραπουάτο, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων.
Παραϊατρικό προσωπικό επιβεβαίωσε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ένα ακόμη θύμα υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά σε νοσοκομείο. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, με αρκετούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Μεξικανικού Στρατού, της Εθνοφρουράς, της Πολιτειακής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας Σαλαμάνκα. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή, οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης, τα οποία παραμένουν άγνωστα.
🚔🚑 Comando armado ultimó a once personas en #Salamanca, Guanajuato— Noticias con Moctezuma (@Joselmoctezuma) January 26, 2026
Noticias con Moctezuma
Más información 👇https://t.co/RV5xfiGrw3 pic.twitter.com/h5vXPMJemt
Χάος στο γήπεδο και δεκάδες κάλυκεςΗ εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν χαοτική, με σορούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίες να καλούν σε βοήθεια και συγγενείς να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Στο σημείο εντοπίστηκαν περίπου 100 κάλυκες.
#ULTIMAHORA— Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) January 26, 2026
🚨TERROR EN #GUANAJUATO; ATAQUE EN CAMPO DE #FUTBOL DEJA 11 MUERTOS
esta tarde un comando armado disparó contra los asistentes de un partido en la colonia Loma de Flores, municipio de #Salamanca.
El ataque es la peor masacre del 2026#violencia @estados @LibiaDennise pic.twitter.com/CU3FgSI4wp
Επιχείρηση χωρίς συλλήψεις μέχρι στιγμής
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Μεξικανικού Στρατού, της Εθνοφρουράς, της Πολιτειακής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας Σαλαμάνκα. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή, οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης, τα οποία παραμένουν άγνωστα.
