Αγνοούνται 50 μετανάστες που επέβαιναν σε πλοιάριο που βυθίστηκε στη Μεσόγειο, φόβοι ότι πνίγηκαν
Το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από την Τυνησία, ενώ ένας από τους επιβαίνοντες διασώθηκε από εμπορικό πλοίο
Ένας μετανάστης διασώθηκε όμως άλλοι 50 αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι πνίγηκαν, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στη Μεσόγειο.
Ο μετανάστης σώθηκε από ένα εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Τυνησίας και μεταφέρθηκε στη Μάλτα για ιατρική περίθαλψη, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του νησιού.
Δεν διευκρινίστηκε πότε έγινε η διάσωσή του.
Είχε αποπλεύσει από την ΤυνησίαΤο πλοιάριο είχε αποπλεύσει από την Τυνησία, μια συνηθισμένη αφετηρία για τους μετανάστες που διακινδυνεύουν τον επικίνδυνο διάπλου για να φτάσουν στην Ευρώπη.
