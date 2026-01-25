ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αγνοούνται 50 μετανάστες που επέβαιναν σε πλοιάριο που βυθίστηκε στη Μεσόγειο, φόβοι ότι πνίγηκαν

Το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από την Τυνησία, ενώ ένας από τους επιβαίνοντες διασώθηκε από εμπορικό πλοίο

Το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από την Τυνησία, ενώ ένας από τους επιβαίνοντες διασώθηκε από εμπορικό πλοίο
Ένας μετανάστης διασώθηκε όμως άλλοι 50 αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι πνίγηκαν, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στη Μεσόγειο.

Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα επί 24 ώρες και όπως είπε, πιστεύει πως όλοι οι υπόλοιποι πάνω στο σκάφος είναι νεκροί, σύμφωνα με την ομάδα Alarm Phone, η οποία λειτουργεί μια τηλεφωνική γραμμή για μετανάστες που διατρέχουν κίνδυνο.

Είχε αποπλεύσει από την Τυνησία

Το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από την Τυνησία, μια συνηθισμένη αφετηρία για τους μετανάστες που διακινδυνεύουν τον επικίνδυνο διάπλου για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ο μετανάστης σώθηκε από ένα εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Τυνησίας και μεταφέρθηκε στη Μάλτα για ιατρική περίθαλψη, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του νησιού.

Δεν διευκρινίστηκε πότε έγινε η διάσωσή του.
