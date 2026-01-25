ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γροιλανδία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά τη χθεσινή ζημιά σε καλώδιο υψηλής τάσης λόγω βροχής

Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί ξαφνικά αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ σε όλη την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νούουκ

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας αφού καταιγίδα είχε προκαλέσει ζημιά σε καλώδιο υψηλής τάσης αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση στην καρδιά του χειμώνα.

Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί ξαφνικά αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ σε όλο το Νούουκ.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού Nukissiorfiit, η οποία εξασφαλίζει την ηλεκτροδότηση του Νούουκ από τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Μπούκσεφιορδ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε πως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε γύρω στις 4:30 π.μ. (08:30 ώρα Ελλάδας). «Όλη η πόλη τροφοδοτείται τώρα και πάλι με ηλεκτρικό, νερό και θέρμανση», ανέφερε η εταιρεία σήμερα στις 04:35 στη σελίδα της στο Facebook.

Οι Γροιλανδοί είναι συνηθισμένοι σε διακοπές του ηλεκτρικού, οι οποίες συχνά οφείλονται στο δριμύ χειμώνα εξαιτίας του οποίου προκαλούνται ζημιές στο καλώδιο υψηλής τάσης, που περνάει από κακοτράχαλο έδαφος και εκτείνεται σε δύο φιόρδ.

Τρεις ημέρες πριν από τη βλάβη, η κυβέρνηση είχε επικαιροποιήσει τις συστάσεις ετοιμότητας προς τους πολίτες, συμβουλεύοντάς τους μεταξύ άλλων να έχουν στο σπίτι νερό και τρόφιμα για πέντε ημέρες, μετά την ένταση σχετικά με το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

