Σχεδόν 4.000 ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ λόγω ιστορικού κύματος κακοκαιρίας

Σχεδόν 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Σάββατο στις ΗΠΑ ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που προβλέπεται να σαρώσει μεγάλο τμήμα της χώρας, απειλώντας να παραλύσει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις και προκαλώντας ήδη διακοπές ηλεκτροδότησης δυτικότερα, μέχρι το Τέξας.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι χιόνι, χιονόνερο, βροχή και παγετός θα σαρώσουν τα 2/3 των ανατολικών πολιτειών από σήμερα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.



Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια. «Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με (τις αρχές σε) όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NHS) προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, η οποία θα φέρει εκτενή και έντονη συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις». Προβλέπει ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ψυχρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 3.900 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για χθες Σάββατο και άλλες 8.800 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα.

Πολλές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καλώντας τους ταξιδιώτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται για τις πτήσεις τους.

Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης διογκώνονται, καθώς πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com.

«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις πληγείσες περιοχές του νότου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάλεσε τους Αμερικανούς να λάβουν μέτρα προφύλαξης: «Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο! Παροτρύνουμε τους πάντες να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα… και θα το ξεπεράσουμε».

