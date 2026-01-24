Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη

Μνημειώδης ψυχρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 16 πολιτείες, σχεδόν 1.800 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί - «Μείνετε ασφαλείς», το μήνυμα Τραμπ

Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
Μια από τις πιο εκτεταμένες και ιστορικές χειμερινές κακοκαιρίες στην πρόσφατη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε πλήρη εξέλιξη, επηρεάζοντας τουλάχιστον 40 πολιτείες και περισσότερα από 235 εκατομμύρια άτομα με βαριές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και ακραίο κρύο, με εικόνες από την Μινεσότα να δείχνουν ακόμη και μακαρόνια να παγώνουν στον αέρα καθώς η θερμοκρασία στη Μινεάπολη έφτασε τους -29°C με δείκτη ψύχους μέχρι -43°C.

Το εκτεταμένο σύστημα κακοκαιρίας που ξεκίνησε στα νότια και επεκτείνεται βόρεια και ανατολικά των ΗΠΑ έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό λόγω του μεγέθους και της διάρκειας των επιπτώσεών του, με περισσότερους από 235 εκατομμύρια ανθρώπους σε περίπου 40 πολιτείες να βρίσκονται υπό χειμερινές προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather.

Το κύμα ψύχους που διέρχεται από την Μινεσότα προκάλεσε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή, με το θερμόμετρο να πέφτει στους -29°C, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα: μακαρόνια (σπαγγέτι) που παγώνουν σχεδόν στιγμιαία όταν ρίχνονται στον αέρα, ένα φαινόμενο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και απεικονίζει με τρόπο «οπτικό» την ακραία θερμοκρασία.

Παράλληλα με τις χαμηλές θερμοκρασίες, η κακοκαιρία φέρνει βαριές χιονοπτώσεις και επικίνδυνο πάγο σε μεγάλο μέρος της χώρας, από το Τέξας και τις βορειοδυτικές πολιτείες μέχρι τις ανατολικές ακτές.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει εκτεταμένες προειδοποιήσεις για κινδύνους από πάγο και χιόνι που μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις υποδομές και περιστατικά με σοβαρό κρύο για ανθρώπους και ζώα, ενώ πολλές πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η μεγάλη έκταση της κακοκαιρίας – με ένα σύστημα που καλύπτει περισσότερα από 2.300 μίλια από το Τέξας έως το Μέιν – έχει ήδη αρχίσει να επιβαρύνει μεγάλα μεταφορικά δίκτυα, με χιλιάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί και κυκλοφοριακά προβλήματα σε κύριους οδικούς άξονες, εν μέρει λόγω του πάγου και των βαρύτατων χιονοπτώσεων που προβλέπονται.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τάση του πολικού στροβίλου να ωθεί ψυχρές αέριες μάζες βαθιά στον νότο των ΗΠΑ είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό το ακραίο καιρικό μοτίβο, με θερμοκρασίες πολύ κάτω του μέσου όρου για την εποχή.

Πέρα από τον οπτικό αντίκτυπο των παγωμένων «μακαρονιών στον αέρα», οι Αμερικανοί έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από καθημερινές προκλήσεις στην προσπάθειά τους να προετοιμαστούν για καιρό που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τις «χειρότερες 10 ημέρες των τελευταίων 40 ετών»

«Πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» ή «πολικές θερμοκρασίες και ριπές ανέμου επικίνδυνα ψυχρές». H χιονοθύελλα θα είναι «μεγάλου όγκου και μακράς διάρκειας», προειδοποιούσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) στο πιο πρόσφατο δελτίο τους, σήμερα στις 02.14 τοπική ώρα (09.14 ώρα Ελλάδας).

Για τον μετεωρολόγο Ράιαν Μόι, «οι επόμενες 10 ημέρες του χειμώνα θα είναι οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών στις ΗΠΑ».

«Σκεφτείτε πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε και εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια ακόμα περισσότερο για να επιβιώσετε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν είναι υπερβολή ή αστείο», έγραψε ο ειδικός σε ανάρτησή του στο Χ.

«Πρέπει να είστε έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες σε εξωτερικούς χώρους κάτω των -18 βαθμών Κελσίου», είπε.

Στο Τέξας, πολλοί θυμούνται τη χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν μια γενικευμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.

Τι ξέρουμε μέχρι και αυτή την  ώρα - Ανάλυση του CNN


Εκτεταμένη κακοκαιρία: Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με μια τεράστια χειμερινή καταιγίδα και ακραίο ψύχος. Το χιόνι και ο πάγος της καταιγίδας θα εκτείνονται σε πάνω από 2.000 μίλια, από το Τέξας έως την New England, καθώς κινείται ανατολικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Καταστροφική παγοθύελλα: Σοβαρές συσσωρεύσεις πάγου θα βαραίνουν και θα ρίχνουν γραμμές ηλεκτροδότησης και δέντρα στις πιο επικίνδυνες ζώνες παγετού στον Νότο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να μείνουν χωρίς ρεύμα, κάποιοι για ημέρες.



Σημαντική επιβάρυνση στις μετακινήσεις - Ακυρώσεις πτήσεων: Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί ενόψει της καταιγίδας. Οι μετακινήσεις θα είναι δύσκολες έως αδύνατες στους δρόμους σε όλη την περιοχή που επηρεάζεται.

Πολικό ψύχος: Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς θα βιώσουν θερμοκρασίες αισθητού ψύχους κάτω από το μηδέν την επόμενη εβδομάδα. Το ακραίο κρύο θα «κλειδώσει» το χιόνι και τον πάγο στη θέση τους και θα αφήσει όσους δεν έχουν ρεύμα να παγώνουν για ημέρες.



Δείτε εικόνες 

Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
Θαμμένα στο πυκνό χιόνι ΙΧ στην Πολιτεία του Μίσιγκαν
Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη


Το CNN δημοσίευσε χάρτη με την πορεία της χειμερινής καταιγίδας, σύμφωνα με τον Δείκτη Σφοδρότητας Χειμερινών Καταιγίδων (Winter Storm Severity Index) της NOAA.

Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
Η χιονοκαταιγίδα στις 8:00 μ.μ. CT – ραντάρ πρόγνωσης από το CNN Weather
Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη


Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 16 πολιτείες

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 16 αμερικανικές πολιτείες και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το CNN.

Η λίστα περιλαμβάνει τις πολιτείες Ντέλαγουερ, Μιζούρι, Αρκάνσας, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Τενεσί, Αλαμπάμα, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Νέα Υόρκη, Κεντάκι, Μέριλαντ, Νιου Τζέρσεϊ και Κάνσας.



Την ίδια ώρα, σχεδόν 1.800 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο έχουν ήδη ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 1.200 από και προς το Ντάλας, στο Τέξας, σύμφωνα με το εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ απηύθυνε έκκληση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της να μην υποτιμήσουν το κρύο.


Άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ λόγω της χιονοθύελλας

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η χιονοθύελλα που σαρώνει τις ΗΠΑ, με τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε πολλές πολιτείες να αδειάζουν το ένα μετά το άλλο. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα πέσουν πολύ κάτω από το μηδέν, ενώ σε κάποιες περιοχές στα ανατολικά της χώρας το χιόνι μπορεί να φτάσει ακόμα και τους πενήντα-εξήντα πόντους.

Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη


Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας -τόσο στις μετακινήσεις όσο και στην ηλεκτροδότηση- ενδέχεται να διαρκέσουν έως και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από την πλατφόρμα X, έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Έχω ενημερωθεί προσωπικά για το κύμα ψύχους ρεκόρ και την ιστορική χειμερινή καταιγίδα που θα πλήξουν μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Διοίκηση Τραμπ συντονίζεται με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, ενώ η FEMA είναι πλήρως προετοιμασμένη να ανταποκριθεί. Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!»


Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη

Πηγή φωτογραφιών: AP - ΑΠΕ-ΜΠΕ
