Ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ, 48 Πολιτείες σε κλοιό: Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη

Τι ξέρουμε μέχρι και αυτή την ώρα - Ανάλυση του CNN

Δείτε εικόνες

Θαμμένα στο πυκνό χιόνι ΙΧ στην Πολιτεία του Μίσιγκαν

Η χιονοκαταιγίδα στις 8:00 μ.μ. CT – ραντάρ πρόγνωσης από το CNN Weather



Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 16 πολιτείες

Άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ λόγω της χιονοθύελλας

«Σκεφτείτε πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε και εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια ακόμα περισσότερο για να επιβιώσετε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν είναι υπερβολή ή αστείο», έγραψε ο ειδικός σε ανάρτησή του στο Χ.«Πρέπει να είστε έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες σε εξωτερικούς χώρους κάτω των -18 βαθμών Κελσίου», είπε.Στο Τέξας, πολλοί θυμούνται τη χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν μια γενικευμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.βρίσκονται αντιμέτωπα με μια τεράστια χειμερινή καταιγίδα και ακραίο ψύχος. Το χιόνι και ο πάγος της καταιγίδας θα εκτείνονται σε πάνω από 2.000 μίλια, από το Τέξας έως την New England, καθώς κινείται ανατολικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.: Σοβαρές συσσωρεύσεις πάγου θα βαραίνουν και θα ρίχνουν γραμμές ηλεκτροδότησης και δέντρα στις πιο επικίνδυνες ζώνες παγετού στον Νότο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να μείνουν χωρίς ρεύμα, κάποιοι για ημέρες.: Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί ενόψει της καταιγίδας. Οι μετακινήσεις θα είναι δύσκολες έως αδύνατες στους δρόμους σε όλη την περιοχή που επηρεάζεται.Πολικό ψύχος: Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς θα βιώσουν θερμοκρασίες αισθητού ψύχους κάτω από το μηδέν την επόμενη εβδομάδα. Το ακραίο κρύο θα «κλειδώσει» το χιόνι και τον πάγο στη θέση τους και θα αφήσει όσους δεν έχουν ρεύμα να παγώνουν για ημέρες.Το CNN δημοσίευσε χάρτη με την πορεία της χειμερινής καταιγίδας, σύμφωνα με τον Δείκτη Σφοδρότητας Χειμερινών Καταιγίδων (Winter Storm Severity Index) της NOAA.Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 16 αμερικανικές πολιτείες και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το CNN.Η λίστα περιλαμβάνει τις πολιτείες Ντέλαγουερ, Μιζούρι, Αρκάνσας, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Τενεσί, Αλαμπάμα, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Νέα Υόρκη, Κεντάκι, Μέριλαντ, Νιου Τζέρσεϊ και Κάνσας.Την ίδια ώρα, σχεδόν 1.800 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο έχουν ήδη ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 1.200 από και προς το Ντάλας, στο Τέξας, σύμφωνα με το εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ απηύθυνε έκκληση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της να μην υποτιμήσουν το κρύο.Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η χιονοθύελλα που σαρώνει τις ΗΠΑ, με τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε πολλές πολιτείες να αδειάζουν το ένα μετά το άλλο. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα πέσουν πολύ κάτω από το μηδέν, ενώ σε κάποιες περιοχές στα ανατολικά της χώρας το χιόνι μπορεί να φτάσει ακόμα και τους πενήντα-εξήντα πόντους.Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας -τόσο στις μετακινήσεις όσο και στην ηλεκτροδότηση- ενδέχεται να διαρκέσουν έως και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από την πλατφόρμα X, έστειλε το δικό του μήνυμα.«Έχω ενημερωθεί προσωπικά για το κύμα ψύχους ρεκόρ και την ιστορική χειμερινή καταιγίδα που θα πλήξουν μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Διοίκηση Τραμπ συντονίζεται με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, ενώ η FEMA είναι πλήρως προετοιμασμένη να ανταποκριθεί. Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!»Πηγή φωτογραφιών: AP - ΑΠΕ-ΜΠΕ