Νέο βίντεο σοκ από τη Μινεάπολη: Οι συνοριοφύλακες ρίχνουν στο έδαφος τον διαδηλωτή, τον ακινητοποιούν και τον πυροβολούν θανάσιμα

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο' Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος» τόνισε.Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή».«Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε.Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι «μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου. Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκεΗ Τίνα Σμιθ, μια Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μινεσότα χαρακτήρισε «καταστροφικό» το συμβάν.Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ είπε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να αποσυρθούν «τώρα» οι «χιλιάδες βίαιοι, ανεκπαίδευτοι πράκτορες» της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE).